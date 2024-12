FOTO Ella Dvornik otkrila što je dobila na poklon za rođendan od mame Danijele i bake

Ella Dvornik, najpoznatija domaća influencerica, proslavila je svoj 34. rođendan! Dan prije toga njezina majka Danijela Dvornik i baka Žarka darovale su joj prekrasan komad nakita. "Ajme, dobila sam nakit, hajde da vidim. To te ja pitam, bravo, kako razmišljate o detaljima da mi se prsten slaže s narukvicom. Hoćeš mi ju ti staviti na ruku?" obratila se Ella majci, koja joj je potom stavila narukvicu na ruku. "Hvala mama i baka," napisala je Ella u sljedećem storiju uz fotografiju srebrne narukvice koja se savršeno uklopila uz prsten koji nosi već neko vrijeme.

U nedavnom intervjuu za Večernji list, Ella je otvoreno govorila o svom životu i razvodu od Britanca Charlesa Pearcea. "Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih. To su bile lekcije i blagoslovi. Mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena. Sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo," priznala je Ella.

Uz to, Ella je istaknula koliko joj majka Danijela pruža podršku i oslonac u životu. "Mama mi je najveća podrška i često smo u kontaktu, što je sasvim normalno. Ipak, ona je puno strastvenija od mene, pa je ponekad ja moram smirivati. Iako, znalo se dogoditi da ja zovem nju da smiri mene! To vam je taj dalmatinski duh..." kazala je Ella, koja se, osim influencanjem, bavi i glazbom.

Kao kći pokojnog legendarnog glazbenika Dine Dvornika, Ella je također podijelila razmišljanja o svom ocu. "Sigurna sam da bi se ponosio. Uvijek je govorio da treba biti autentičan, i mislim da sam to naslijedila od njega. To svakako želim prenijeti i na svoje kćeri. Mislim da bi on baš uživao u njihovu društvu, i žao mi je što nije doživio taj trenutak. Da se sada vrati, mislim da bi bio u šoku što uopće imam djecu, jer kad je on umro, ja sam još bila buntovna tinejdžerica," istaknula je.

Na pitanje o novoj ljubavi, Ella je otkrila da joj to trenutačno nije prioritet. "Trenutačno ne razmišljam o tome, sada bih se htjela ponajprije posvetiti sebi. Ipak, ne odbacujem mogućnost da se dogodi. Nisam nikada planirala zaljubiti se, to se nekako samo dogodi. Ako bude suđeno, dogodit će se. Ako ne, mogu reći da sam sasvim zadovoljna i ako ostanem solo," zaključila je Ella.

