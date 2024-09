Ella Dvornik o bivšem suprugu: 'Svoj razvod ne doživljavam kao loš san, sigurna sam da ćemo biti prijatelji i svemu se smijati'

- Znam da si dugo čekao na ovaj poziv. I mislim da je baš pravo vrijeme da ti poželim dobrodošlicu u Lijepu Našu! –- stihovi su kojima svoju novu pjesmu "Lijepu Našu" započinje najpopularnija domaća influencerica Ella Dvornik. A gdje ćeš bolji povod za intervju s "neuhvatljivom" Ellom nego kada objavi novu pjesmu... Doduše, nije ovo tek "samo jedna pjesma u nizu", već ona kojom razbija sve aktualnije predrasude o ljubavi između Hrvata i Srba. Iako se prati doslovce svaki njezin korak još otkako je bila dijete, prošle godine javnost je osobito interesirao njezin ljubavni život i oluje kroz koje prolazi. Bez dlake na jeziku za Večernji list osvrnula se na uskoro i službeno bivšeg supruga Charlesa Pearcea, otkrila što misli o zaustavljanju prijateljice Severine Vučković na graničnom prijelazu Bajakovo, je li sprema za novu ljubav te o tome kakva je sjećanja i misli vežu za pokojnog tatu, legendarnog glazbenika Dina Dvornika.

Svjetlo dana ugledala je i vaša nova pjesma "Lijepa Naša", a koju ste snimili u suradnji sa srpskim reperom Mejsijem Gambinom. Pjesma govori o zapravo sveprisutnom tabuu – ljubavi između Hrvatice i Srbina. Mislite li da bi vam neki zamjerili kada biste imali dečka Srbina?

Uvijek volim progovarati o tabu temama iako mi nije jasno da ljubav, u bilo kojem obliku, može biti tabu. Ako me netko voli i poštuje, ne zanima me iz koje je države.

Kako je zapravo došlo do vaše suradnje? Tko je koga kontaktirao?

Ja sam njega kontaktirala. Poslala sam mu poruku na Instagram i rekla da imam ideju za pjesmu u kojoj bi mi njegova lirika i njegov stil odlično pasali.

I, jeste li "lagani" za suradnju?

Mislim da sam lagana za suradnju kad se s nekim poklopim energetski. Važno mi je da ljudi budu otvoreni i kreativni. Isto tako moram čuti nečiji glas na pjesmi. Nije mi bitno je li osoba poznata ili nije. Imam još neke suradnje s "nepoznatima", a oni su se odlično uklopili u priču...

Spot ste snimili, a gdje drugo nego u "najlipšem gradu na svitu"! Je li to bila vaša ideja?

Naravno, Split je moj grad! Ako nešto treba snimiti i promovirati, zašto to ne bi bilo u Splitu, gradu s najviše duše? Dio kadrova je sniman i u Nišu i mislim da se odlično nadopunjuju ova dva grada. A htjela sam da se prikaže nešto moje i nešto njegovo. Niš je jako simpatičan gradić.

Imate li i vi osjećaj da Srbi naziv "Lijepa Naša" komentiraju posprdno? Jeste li baš zato tako odlučili nazvati novi duet?

Ljudi koji su sigurni u sebe i imaju lijepu viziju budućnosti ne gledaju stalno u prošlost. Mislim da novije generacije uključujući i moju nisu krive za nesuglasice koje su nastale prije našeg rođenja, na nama je da se potrudimo da se povijest ne ponovi. A u tome ako se koristi humor da to prikrijemo, ne vidim problem. Imam puno prijatelja iz Srbije i isto kao što oni zezaju mene, zezam i ja njih. Na kraju se svi nasmijemo i popijemo pivo.

Ostavljate dojam žene bez tabua, a što vas najlakše izbaci iz takta?

Gotovo me ništa više ne može izbaciti iz takta. Ali naravno ima nekoliko stvari. Ne volim kad mi ne uzvrate poštovanjem koje dajem, ali nije da se naljutim jer je to gotovo i očekivano, samo pospremim ljude u ladice u koje i pripadaju. Nisam nešto od svađa. Čuvam svoj mir.

Kako je vaša majka Danijela prokomentirala novu pjesmu? Tražite li inače savjet od nje?

Mama je uvijek iskrena, to nije baš tip glazbe kakvu ona sluša, ali poštuje poruku. Mislim da bi mom tati to više sjelo, zbog žanra muzike, a on je i sam imao dosta diskutabilne teme i tekstove.

Mislite li da bi se Dino danas ponosio vama i vašim kćerima?

Sigurna sam da bi se ponosio. Uvijek je govorio da treba biti autentičan, i mislim da sam to naslijedila od njega i svakako to želim i svojim kćerima. Mislim da bi on baš uživao u njihovu društvu i baš mi je žao što nije doživio taj trenutak. Da se sad vrati, mislim da bi bio u šoku što uopće imam djecu jer kad je on umro, ja sam još bila buntovna tinejdžerica.

Jesu li Balie i Lumi svjesne tko im je bio djed? Jeste li im govorili o njemu i puštali im njegove pjesme?

Jesam, pričam im o djedu, gledamo fotke, slušamo pjesme. Zasad su još male da bi potpuno razumjele, ali znaju da im je deda bio super lik.

A vaše? Slušaju li ih?

Nisam im još puštala svoje. Neka polako probave cijelu familiju!

Osim toga, kad smo se već dotaknuli teme odnosa Srba i Hrvata, vaša prijateljica Severina Vučković nedavno je imala situaciju na granici Bajakovo gdje su je srpski inspektori satima ispitivali, a potom je svojevoljno ipak odlučila ne kročiti na njihovo tlo. Kakav je vaš stav o tome i jeste li se čuli sa Severinom i dali joj podršku?

Severina i ja uvijek se podržavamo. Mislim da je situacija na granici bila apsurdna, ali ona je uvijek znala kako se nositi s time. Drago mi je što je čvrstog stava i što nije generalizirala cijeli narod zbog čina nekoliko pojedinaca. Ne mislim da se trebaju sada svi opet početi svađati. Ljubav je najbolja osveta.

Svaki čovjek prolazi kroz neke svoje oluje, tako i vi još proživljavate razvod od bivšeg supruga. Izgleda li vam to sve ponekad kao neki loš san iz kojeg će vas netko trgnuti i probuditi?

Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih, to su sve bile lekcije i blagoslovi. I mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena, a sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo.

Koliko vas majka podržava u teškim trenucima? Zovete li je uvijek kad vam je teško?

Mama mi je najveća podrška i često smo u kontaktu što je normalno. Iako ona je puno strastvenija od mene pa nekad ja nju moram smirivati, a recimo zvala sam je da ona mene smiri! To vam je taj dalmatinski duh...

Na društvenim mrežama dijelite sadržaj šaljivog i humorističnog karaktera, no jeste li spremni za novu ljubav? Maštate li o "princu na bijelom konju"?

Volim humor, smijeh mi je lijek za sve. A i uvijek radim sadržaj koji mene zabavlja jer ne volim šprance i monotoniju u bilo kojem segmentu života. Kreativno je i ovo pitanje u kojem povezujete moj sadržaj na društvenim mrežama i mogućnost nove ljubavi! No trenutačno ne razmišljam o tome, sada bih se htjela ponajprije posvetiti sebi, iako ne odbacujem mogućnost da se dogodi. Nisam nikad planirala zaljubiti se, to se nekako samo dogodi, pa ako bude suđeno dogodit će se, a i ako se ne dogodi, mogu vam reći da sam sasvim zadovoljna i ostanem li solo.

Upucavaju li vam se muškarci na društvenim mrežama i reagirate li na ulete?

Ako vidim, zahvalim se i pristojno odbijem. Moj tip nisu likovi koji upadaju u poruke na društvenim mrežama. Volim upoznavati ljude organski u spontanim situacijama. Ne vidim se na dejting aplikacijama. Po tome bi se reklo da sam svakako old-school.

Planirate li nekada u budućnosti ostaviti influencing karijeru i uhvatiti se samo mikrofona?

Ne. Glazba se za sada, iskreno, bavim samo za svoj gušt. Naravno, drago mi je ako se nekome svidi, ali neće utjecati na mene i ako im se ne svidi. Imam mnogo planova izvan influencerske karijere na kojima upravo radim, strpljivo.

S kim biste od naših izvođača voljeli snimiti duet? Tko vam je na bucket listi?

Pa iskreno teško mi je to reći. Kad napravim pjesmu, kao da čujem određenu boju glasa ili stil koji bih voljela, tako da ne mogu sad bubnuti neko ime i ostati živa. Ali definitivno volim nepredvidljive suradnje pa bih možda voljela spojiti nespojivo.

Kada uspavate djecu i isključite mobitel, kako izgleda vaša večer? Kako se opuštate?

Kad djeca zaspu, volim gledati serije. Mobitel nikada nije isključen, zar nekome je?!

A što najviše volite kuhati vašim mezimicama?

Najviše vole domaću hranu, pa kuham sve od mesnih jela do tjestenine. Ali često se zažele bakine juhe, a to još nisam diplomirala.

O čemu maštate?

Maštam o sreći i miru za svoju obitelj. Sve ostalo dođe samo od sebe.

