FOTO Danijela Dvornik objavila tužne vijesti: 'Bila je moja prijateljica'

Danijela Dvornik često se javi na društvenim mrežama gdje dijeli crtice iz života. Ovoga puta na Instagram profilu je pak objavila dirljivu posvetu svom preminulom psu Obami. Uz fotografiju psića istaknula je da se s Obamom družila punih 16 i pol godina. Opisala je Obamu kao "najboljeg psa" i "prijateljicu", ističući njezinu dobrotu, poslušnost i privrženost.

- Ona je bila moj najbolji pas, moja prijateljica punih 16,5 godina. Nosila je titulu najljepše mješanke na izložbi. Uz to bila je dobra, poslušna, privržena, vjerna, znala je kako dišem, kakvog sam raspoloženja... Nikad bolesna, mazilica teška. Imala je puno lipi život, ispunjen, s puno ljudi koji su je baš voljeli. Nije se nikad zaljubila, nitko joj nije bio dovoljno dobar i nije pristajala na bilo što (pa vi recite da se psi ne poistovjećuju s vlasnicima). Prihvatila je Jozu, mačka koji joj nikad nije davao mira ali svejedno bi zajedno spavali, prihvatila je Balie kojoj je dopuštala da joj radi sve nepodopštine a onda je došla i Lumi, tu se već malo zabrinula ali i nju je prihvatila iako joj nikad nije bilo jasno zašto je se boji. Dolaskom njih dvije, malo joj se poremetio njen dnevni raspored a i godine su bile tu. Ipak sve je to ona “ženski “ hrabro prihvatila. Onda je došla ta starost, demencija, sljepoća, gluhoća... Život se svodio na mnogo spavanja i svega onoga što te indikacije donose. I znaš da je blizu kraj. Dogodilo se to prije prošlog ljeta. Nisam o tome pisala. Nisam mogla, a nisam ni htjela. I dan danas kad čujem jedan zvuk, mislim da je ona. Zaslužila je da joj posvetim par riječi ovdje. Fali mi to čupavo, mirisno klupko. Obama zauvijek u srcu. (Sad da imam novog psa nazvala bi ga Trump ili Trumpeta ....možda je ipak bolje da ga nemam) - napisala je Danijela uz fotografiju, a objava je prikupila brojne komentare podrške i suosjećanja. Pratitelji su dijelili vlastita iskustva s gubitkom kućnih ljubimaca, ističući da je "život s njima neprocjenjivo blago!". Jedan od komentara glasi: "Tko nema psa nikada neće razumjeti tu nevjerojatnu ljubav i povezanost."

Podsjetimo, Danijela je svoj rođendan proslavila na poseban način – estetskim zahvatom face liftinga. Transformaciju nije skrivala od svojih pratitelja, već je redovito dijelila svaki korak oporavka na društvenim mrežama, uključujući i fotografije na kojima je imala zavoj na licu. Kada je skinula zavoj i otkrila svoj novi izgled, reakcije su bile podijeljene.

Dok su neki hvalili njezinu svježinu i mladolikost, drugi su primijetili da više ne sliči na sebe. Najviše pažnje privuklo je pitanje cijene zahvata, koje su mnogi pratitelji željeli saznati. "I koliko košta taj cirkus?" pitala je jedna od pratiteljica u komentarima. Rasprava je brzo počela – jedni su procijenili da cijena iznosi oko 3000 eura, dok su drugi smatrali da bi mogla biti niža, oko 2000 eura. Međutim, Danijela nije ostala ravnodušna na špekulacije i odlučila je sama odgovoriti: "E da je toliko!"



Iako nije otkrila točan iznos koji je platila za zahvat, Danijela je svojim pratiteljima sugerirala da cijenu provjere na službenoj stranici jedne zagrebačke poliklinike. "Tamo imate i usluge i cjenik," poručila je, čime je jasno dala do znanja gdje mogu pronaći potrebne informacije.

Prema službenom cjeniku poliklinike, cijene face liftinga variraju između sedam i deset tisuća eura, ovisno o specifičnostima zahvata, poliklinici i kirurgu koji obavlja operaciju. Mnogi klijenti koji se odlučuju na face lifting, osim korekcije lica i vrata, često biraju i dodatne zahvate poput blefaroplastike (korekcija kapaka), brow lifta, lip lifta, pa čak i lipofilinga (dodavanje volumena vlastitom masnoćom).

Danijela se, čini se, nije previše zamarala reakcijama svojih pratitelja, jer je svojim postupkom željela pokazati da je ljepota nešto što se ne prestaje oblikovati i u zrelijim godinama, te da je pravo na vlastitu transformaciju, bilo estetsku ili bilo koju drugu, stvar osobnog izbora.

