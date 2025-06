FOTO Blanka Vlašić podijelila fotke iz mladosti, uživala s bliskom suradnicom pokojnog Milana Bandića

Nostalgija je ovih dana zavladala profilima naših proslavljenih atletičarki. Sve je započelo kada je bivša bacačica kladiva Ivana Brkljačić na svom Instagramu objavila staru fotografiju na kojoj pozira s Blankom Vlašić iz vremena njihove aktivne karijere. "Vidi što sam našla" napisala je kratko, a Blanka je brzo podijelila objavu na svom profilu i dodala: "Još uvijek isti vajb". Fotografija je podsjetnik na dane kada su zajedno trenirale i nizale sportske uspjehe, a njihovo prijateljstvo, kako se čini, s godinama nije nimalo oslabilo.

Naime, Blanka i Ivana postale su cimerice na Olimpijskim igrama u Sydneyju 2000. godine i od tada su nerazdvojne. Kroz godine su zajedno putovale, odmarajući se u Crnoj Gori i na skijanju na Jahorini. Dok je Blanka postala svjetska ikona skoka u vis, Ivana Brkljačić ostaje upisana u povijest kao jedna od naših najboljih atletičarki, prva Hrvatica koja je bacila kladivo preko 75 metara i višestruka rekorderka.

Foto: Instagram screenshot

Nakon sportske karijere, Ivana je ostala u svijetu sporta kao uspješna direktorica prestižnog atletskog mitinga, a javnosti je bila poznata i kao bliska suradnica pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. O svom privatnom životu rijetko je govorila, no poznato je da je 2006. godine otkazala vjenčanje, shvativši da sa zaručnikom ipak nije "jedno za drugo". S druge strane, privatni život Blanke Vlašić posljednjih je mjeseci pod povećalom javnosti, osobito nakon što je njezin suprug, belgijski novinar Ruben Van Gucht, priznao da žive u nekoj vrsti otvorenog braka. - Imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. To je moj privatni život - izjavio je, dodavši kako Blanka zna za njegove partnerice, ali ne i detalje. U jeku tih napisa, Blankina objava s Ivanom djeluje kao podsjetnik na snagu i postojanost pravog prijateljstva.

Reakcije na glasine o razvodu Blanke Vlašić se ne stišavaju! 'Trebala je pronaći lokalnog momka, a ne playboya'

Podsjetimo, domaćim medijima i gradskim kuloarima kruže glasine kako je Blanka Vlašić skinula prsten i odlučila okončati svoj otvoreni brak s belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom. Posljednjih više od pola godine mediji su doslovce ludjeli za pričom o njihovu otvorenom odnosu i tome kako si je njezin suprug, s kim je u crkvi Sv. Lovre na splitskom Žnjanu izgovorila sudbonosno "da", dao za pravo javno govoriti i priznati kako prakticira takav odnos. Blanka se nikada nije oglasila o svom nekonvencionalnom i otvorenom odnosu, a dok su drugi govorili u njezino ime. Njezin otac prvi se put oglasio i komentirao odnos nje i Rubena, a i Ruben se za belgijske medije sam "hvalio" kako se Blanka navodno nije požalila što su u takvom odnosu.

Proslavljenog trenera, Joška Vlašića kontaktirali smo danas, 16. lipnja, kako bi nam rekao je li istina da se njegova kći rastala od Rubena Van Guchta. – To trebate pitati nju. Nemojte mene o tome, baš me briga. Ja gledam svoj život, ne želim komentirati dalje. To me ne zanima – komentirao je glasine o razvodu Blankin otac, proslavljeni trener Joško Vlašić za Večernji list.

Kada smo objavili tu vijest, ispod našeg teksta, ali i na Facebook profilu nizale su se reakcije čitatelja o glasinama da je okončala svoj brak. - "Trebala je pronaći nekog lokalnog momka koji bi je volio i cijenio, a ne playboya bez zanata koji pliva i jede u mulju", "To je otvoren brak koji se temelji na otvorenosti, i pazi, povjerenju", "Popeli ste nam se na vrh glave s Blankom, njenim brakom i ovim belgijskim bezveznjakom", "Nije mi jasno zašto je dozvolila da je razvlače razni mediji?", "Ni prva ni zadnja", "Blankinog oca ne zanima njihov razvod? Možeš' mislit i on je počeo lupetati javno", "Tko je tata da komentira, pa nije ona beba", "Toliko je jadna da se udala i pristala na otvoreni brak...", "E moja Blanka, uzmi svoj život u svoje ruke", samo su neki od komentara naših čitatelja.

Ostatak teksta o navodnom razvodu Blanke Vlašić pročitajte OVDJE.

FOTO Čitatelj Večernjeg lista snimio Blanku Vlašić sa sinom Mondom! Evo što nam je sve otkrio

Osim toga, podsjetimo i na to da je čitatelj Večernjeg lista krajem prošlog mjeseca snimio umirovljenu atletičarku, 41-godišnju Blanku Vlašić, u predivnom i neodoljivom trenutku s njezinim dvoipolgodišnjim sinčićem Mondom. – Blanku često viđam, a sada sam je zatekao u društvu sina. Poznata je kao ranoranilac pa je već oko 8 i 30 bila u šetnji sa psom i sinom po kvartu. Ovdje na Žnjanu imamo i mesnicu, pa je otišla tamo nešto kupiti, prošetati psa, a i sina – ispričao nam je vjerni čitatelj koji je samo s Večernjim listom podijelio predivne fotografije majke i sina. Fotografije pogledajte OVDJE.