Forestland ipak odgođen zbog epidemiološke situacije

Festival Forestland u Međimurju, prvi koji se trebao održati ovog ljeta, ipak je odgođen do srpnja iduće godine zbog trenutne epidemiološke situacije, novih pravila i nemogućnosti organizacije u ovom obliku, izvijestili su organizatori.

- Do samog kraja htjeli smo napraviti najbolji, najveći i najglasniji Forestland festival. Do samog kraja nadali smo se da će sve biti dobro. Do samog kraja nismo gubili nadu - kažu. Festival elektronske glazbe koji svake godine privuče više tisuća posjetitelja, trebao se održati idućeg vikenda.Novi termin Forestlanda je od 23. do 25. srpnja 2021. na istoj lokaciji u Brezju.

- Nepovoljna epidemiološka situacija u okolnim državama, teška i gotovo nemoguća pravila ponašanja i novi, nepoznat faktor s kojim se tek upoznajemo, natjerali su nas na promjenu datuma festivala. Sve ulaznice vrijede i za Forestland 2021. Sav info o povratu ide kroz dan. Ako želite podržati ekipu koja radi festival, ostavite svoje ulaznice neka važe i iduće godine, nagradit ćemo vašu vrijednost i pomoć - ističu organizatori.

- Nadamo se da će svi posjetitelji koji su planirali doći ostati s nama i 2021. Ove godine imali bi definitivno najbolji i najveći festival ikad, no nova pravila i novi načini organizacije nisu pogodni nikome. Smatramo da je ovo trenutno smrt event industrije kao takve - smatra Krešimir Biškup i dodaje da sve ulaznice vrijede i za 2021., a posjetitelji povrat mogu ostvariti do 27. srpnja.