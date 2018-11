Fodor za oproštaj uručio Karmeli cvijeće, njena reakcija ga zatekla

Svoju zadnju emisiju "Dobro jutro, Hrvatska" voditeljica Karmela Vukov Colić vodila je s kolegom Mirkom Fodorom.

Nakon tri desetljeća Karmela odlazi s HRT-a, a prije nego što su zajedno odjavili emisiju Mirko je kolegici uručio cvijeće i poželio joj sve najbolje u novim radnim izazovima, a Karmelina reakcija malo ga je zatekla.

– Znaš što, ovo mi izgleda kao in memoriam, pa mi je to malo smiješno. A cvijeće, hvala lijepa, ostavit ću vam cvijeće jer vam fali živog cvijeća, a da me se sjećate, i čestitku ćemo ostaviti tu. Kad sve ovo gledam, mislim si, vi ste blesavi što puštate jednu ovakvu ženu da ode – rekla je Karmela.

Njena reakcija i ne čudi s obzirom na to da je u intervjuu za Gloriju izjavila kako joj nije bila namjera otići te da je osnovni razlog njezina odlaska zdravstvene prirode. Htjela je s vodstvom kuće pronaći rješenje, izaći iz radnog odnosa, ali ostati i dalje kao vanjski suradnik.

Međutim, njeni nadređeni nisu bili skloni toj ideji iako je na HRT-u puno primjera vanjskih suradnika.

