Filip nakon ispadanja otkrio stvarno stanje iza kulisa 'Survivora': Misle da su nedodirljivi

Mali klan u plavom plemenu ovoga je puta prošao bolje, pa se u srazu s Filipom i Norom, David vratio u okrilje tima već nakon prve runde eliminacijske igre, a u drugoj je Nora pobijedila Filipa. „Smatram da sam bio dobar i da sam zaslužio doći do ovdje. Možda nisam sportski bio bolji, ali znao sam da imam druge vještine i vrline. U glavi sam mentalno bio jedan od najčvršćih. Znam da će me pamtiti kao nekoga tko je bio spreman na zezanciju i kad se trebalo nešto snaći, da sam našao način da to napravimo. Neka me pamte kao dobrog prijatelja“, poručuje Filip. Nakon što je ispao iz showa, odlučio je progovoriti o svom iskustvu.

Naime, bivši natjecatelj je otkrio što se stvarno događalo u plavom timu.

"Dogodio se šamar realnosti, a to je da je u show stavljeno desetak različitih karaktera, većina njih dosta teških karaktera, svi sa istim ciljem, a samo jedna osoba može taj cilj ostvariti. U sportu se vidite sa protivnicima na par sati dok traje utakmica i idete svako svojim putem, a u Survivoru se borite sa drugim ljudima, a htjeli to priznati ili ne, ako vam je cilj pobjeda, glavni su vam protivnici ljudi s kojima se zajedno borite, a nakon borbe morate s njima živjeti 24 sata dnevno i međusobno se eliminirati. To je psihološki jako zahtjevan pothvat i logično je da dođe do svađa i tenzija. A kada su ljudi još i puni ega, onda je to recept za jako dobar show. Nas desetak smo izabrani od tridesetak tisuća ljudi, nije to bilo zato jer smo najbrži ili najljepši, bilo je to zato jer smo potpuno različiti i komplicirani i sa takvim karakterima show i drama su zagarantirani. A koga kriviti, tu se uvijek vrtimo u krug i ponavljamo. Jedan klan će okrivljavati drugi i obrnuto. A publika koja navija za jedan klan će uvijek njih podržavati a druge vrijeđati. Znam da sanjam, ali mislim da bi najbolje bilo na kraju showa uzeti par ljudi iz produkcije da oni kažu svoje mišljenje jer najviše znaju i najneutralniji su. Eto, mogu samo reći da bi to jako volio doživjeti i uvjeren sam da bi bio sretan i ponosan na kraju njihovog intervjua. A bez da sad ponavljam imena, glavni problem je počeo iz nedostatka skromnosti kada su igrači iz suprotne struje bili nominirani i nisu dostojanstveno prihvatili nominaciju. Da su prizemljeni ljudi, ne bi mislili da su nedodirljivi i nominacija ih ne bi šokirala, a iz tih nominacija su se izrodile svađe i klanovi", kazao je za dnevnik.hr.

Prokomentirao je i smatra li da je zasluženo napustio show.

"Gledao sam kako ljudi kukaju da su nominirani ili ispali nezasluženo pa ne želim ponavljati istu grešku, ja sam dao sve od sebe, a dolazak do ove faze je očito bio moj maksimum. U trenutku ispadanja sam bio statistički najlošiji igrač plavoga tima i zadnja dva tjedna mog sudjelovanja sam imao loše rezultate tako da je moj odgovor da sam zasluženo ispao. Smatram da u životu treba biti samokritičan i realan, a ne živjeti u oblacima i uvijek druge kriviti za svoje neuspjehe. Jer da je samo u pitanju bila loša serija, onda sam pak imao duel da se dokažem i ostanem u showu, a i tamo sam izgubio. Znao sam da je show iznad svega i da se pravila mogu mijenjati iz tjedna u tjedan, ali mi natjecatelji smo pristali na sve i nemamo se što žaliti. Posebna moć individualnog imuniteta je mene skupo koštala, neko drugo novo pravilo će koštati nekoga drugoga, c'est la vie", iskren je Filip.

Bivši natjecatelj showa otkrio je i što radi nakon što se vratio doma.

"Od kada sam došao doma, ne odvajam se od svoje obitelji. Oni su mi sve, oni su moj smisao života i rekao sam njima i samome sebi da se nikada više neću odvajati od njih, bar ne na toliko dugo i bez mogućnosti komunikacije. I jedva čekam otići u svoju Cesaricu. Imam u Cesarici par prijatelja pomoraca koji su obišli svijet i uvijek ih pitam gdje im je na svijetu bilo najljepše, a odgovor je uvijek isti, kažu 'svijet je lijep, ali nema do Cesarice.' Sada sam se i ja uspio u to uvjeriti, iako sam oduvijek znao taj odgovor i bez da vidim karipske plaže. A od onih manje bitnih životnih stvari, izgubio sam 15 kilograma i pokazao da sam karakter i mogu bez hrane, ali iskreno, ne želim bez svog jedinog poroka, žderem kao mali praščić i već sam vratio 6 kilograma i uopće mi nije žao", priznao je.

