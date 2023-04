Poznati Hrvati o borbi za zdravlje: Ja nisam tablete koje pijem. Nisam bolest koja mi je dijagnosticirana

Psihičke bolesti ne trebaju biti bauk ili tabu tema i one koji se odluče uhvatiti u koštac s problemima koji ih muče i potraže pomoć stručne osobe treba posebno pohvaliti. Mnogima koji se bore s takvim problemima drago je saznati i da nisu sami na svijetu i zato je isto tako pohvalno kada se javne osobe priključe ovom diskursu i progovore o svojim bitkama.

Pjevač Damir Kedžo podigao je puno prašine kada je nedavno priznao da se borio s depresijom i anksioznosti.

- Cijeli svoj život imam probleme s izbojima anksioznosti i osjećao sam da mi se događaju stalno nekakve promjene raspoloženja koje su jako nagle i da sam jako, jako osjetljiv što dosta ljudi može reći da im je tako. Međutim, kad ti to doslovno, ja sad već mogu reći kad gledam unazad, uništava život, shvatiš da imaš problem - ispričao je Kedžo za IN Magazin. Pomoć je potražio kod psihijatrice Tanje Grahovac Juretić kod koje je godinu dana išao na terapije kako bi uspio uzeti konce svog života u svoje ruke.

- I mislim da je ovaj istup bio jedan dio toga jer ja sam cijelo vrijeme bio pod izrazitom anksioznošću i htio sam ljudima reći - ljudi full se bojim, full sam nervozan, međutim sam to liječio na različite načine. Ili bih popio čašu, dvije vina pa išao pjevati, ali mislim da to nije način jer kad kreneš s čašom dvije kroz deset godina to postane boca dvije tri četiri, a ja nisam tip osobe koji želi živjeti destruktivan život - priznao je te je istaknuo i kako je teško živjeti pod svjetlima reflektora.

- Prvih tjedan dana ti je možda zabavno da kadgod prođeš ulicom se apsolutno svi okrenu za tobom. Nakon nekog vremena postane užasno naporno, ali ja prvenstveno obožavam pjevati, to je razlog zbog kojeg živim, a to je jedan dio te cijele priče i ne pada mi napamet da se prestanem baviti pjevanjem - zaključio je Damir Kedžo. Za kraj je priznao i da mu je drago što mu se obraćaju mnogi koji se suočavaju sa sličnim problemima i simptomima kakvi su i njega nekoć morili jer upravo to je jedan od razloga da hrabro progovori o svom problemu.

Pjevačica Neda Parmać Klačar (37), članica skupine Feminnem, na Instagramu se javila pratiteljima nakon što je u jednom intervjuu priznala kako se od 19. godine bori s depresijom.

- Dragi prijatelji, pratitelji i svi koji ste mi se obratili zabrinuti nakon članka o depresiji htjela bi reći par stvari. Kao prvo, dobro sam, hvala Bogu. Moja borba sa depresijom, paničnim napadima i anksioznosti je toliko napredovala da ne mogu više reći niti da se borim. Nisam depresivna već duže vrijeme, panični napadi su rjeđi a trigerira ih stres a anksioznost se javlja samo kad si dozvolim razmišljati u glupostima što je vrlo vrlo rijetko! - napisala je Neda i dodala kako zna da se mnogi bore s ovim problemom, te da to nije tema za šalu.

- Ono što također moram naglasiti je da je ovo tema koju ne potenciram, odnosno, nije nešto o čemu baš baš želim pričati. Ne zato sto sramim nego, mislim da nema više potrebe, ali bih voljela da znate kako stvari funkcioniraju. Novinar ti postavi pitanje, i ti na njega odgovoriš, i to postane vijest. Svi smo drugačiji, i vjerujem da ono što pomaže meni, ne pomaže drugima, i zato mi je žao ako sam nekoga uvrijedila. Ljubim sve i sve je super! - dodala je Neda.

Neda je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekla kako je čak pila i lijekove kada je imala samo 19 godina. Kaže da joj je najveći problem strah od nepoznatog, a često i budućnosti zbog posla koji je poprilično nesiguran. Problem je, tvrdi, riješila tako što je prestala razmišljati o budućnosti, Isto tako kaže da je svojim prijateljima zabranila da za vrijeme druženja dublje ulaze u neke negativne teme.

Tena Sakar Vukić (36) uspješna glumica je i influencerica,zaljubljenica u trčanje koja je među rijetkima u Hrvatskoj javno priznala da se bori s psihičkim poremećajem, točnije bipolarnim poremećajem. O tome educira svoje pratitelje na društvenim mrežama, a zbog svoje hrabrosti zaradila je i nominaciju za najvažniju i najprestižniju medijsku nagradu, Večernjakovu ružu.Tena je pravi borac, a ona nam je nedavno otkrila je li joj bilo teško u početku priznati da se i sama bori sa psihičkim poremećajem.

- I je i nije. Nikada nisam skrivala da imam psihičku bolest, ali javno počet stvarati sadržaj dostupan cijelome svijetu u koji unosite svoja najintimnija osobna iskustva s bolešću je iznimno teško. Najteže je donijeti tu odluku jer imate strah da je puno toga na kocki, iako zapravo i nije. Općenito govoriti o bolesti nije lako, a pogotovo kada se radi o mentalnim poremećajima jer oni ipak još uvijek nose sa sobom određenu stigmatizaciju. Tek kada sam prije dvije godine javno izjavila da imam bipolarni poremećaj, sam počela stvarati sadržaj na temu mentalnog zdravlja. Prije ne jer bi to bilo neiskreno, a toga su ionako društvene mreže pune. Sa svojom publikom želim potpuno iskren i transparentan odnos i zato imam pravu jednu zajednicu koja je moja digitalna obitelj - objasnila nam je.

U showu 'Život na vagi' često se spominje mentalno zdravlje i povezanost s prejedanjem i debljinom. No, jedna kandidatkinja otkrila je kako se udebljala od antidepresiva i pred milijunima gledatelja otkrila je detalje o svojoj borbi s depresijom.

Matea Ilinčić je bila prva kandidatkinja koja je otvoreno progovorila da se udebljala od antidepresiva, ali je i neizmjerno hrabro i otvoreno progovorila o psihičkoj strani cijele priče, važnosti brige za mentalno zdravlje te je, unatoč društvenim stigmama, progovorila o svemu pred milijunskom publikom.

- Ja nisam tablete koje pijem. Nisam bolest koja mi je dijagnosticirana. Nisam moja prošlost ni višak kilograma koje imam. Nisam kao osobe koje su me povrijedile niti želim biti poput njih. Ja sam mnogo više od toga. Djevojka s velikim srcem i toplom dušom. Ako deveti put padnem, deseti ću ustati. Nikada neću odustati od sebe, jer me to život naučio. Govorim si: 'Matea, unatoč svemu ostani na nogama, čistog obraza i uzdignute glave, jer znaš da možeš. Također možeš zaspati u miru bez imalo grižnje savjesti, dok drugi to možda ne mogu'. Naučila sam biti borac u vlastitom životu i pobijediti samu sebe, jer pobjeda nad samim sobom je najveća pobjeda koju pojedinac može postići - napisala je tada Matea na društvenim mrežama.

VIDEO Najpoznatija vozačica ZET-a objavila da se udaje: 'Jako sam sretna i uzbuđena'