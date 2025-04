Evo koliko zarađuju glumci hit-serije 'Bijeli lotos', ovaj podatak će vas iznenaditi

Hit serija HBO-a, "Bijeli lotos", ne prestaje intrigirati javnost, ne samo zbog svojih egzotičnih lokacija i oštre društvene satire, već i zbog iznenađujućeg pristupa plaćanju glumaca. Dok većina prestižnih serija pregovara o individualnim honorarima temeljenim na zvjezdanom statusu i prethodnim uspjesima, "Bijeli lotos" prkosi sustavu jedinstvenom, fiksnom tarifom za svakog člana glumačke postave – i oko nje nema pregovora.

U razgovoru za The Hollywood Reporter, producent serije David Bernad detaljno je objasnio njihovu neuobičajenu filozofiju plaćanja, naglašavajući da je takav sustav proizašao iz nužde tijekom prve sezone. - Svi se tretiraju jednako u 'Bijelom lotosu. Plaćeni su isto, a imena na špici navodimo abecednim redom, tako da dobivate ljude koji žele raditi na projektu iz pravih razloga – da ne citiram 'The Bachelor'. To je sustav koji smo razvili u prvoj sezoni jer nije bilo novca za snimanje serije - objasnio je Bernad. Ovaj pristup osigurava da glumci, bez obzira na njihovu slavu ili iskustvo, budu motivirani samim projektom, pričom i suradnjom, a ne visinom honorara. To potvrđuje i direktorica castinga Meredith Tucker. - To sve čini mnogo lakšim - rekla je Tucker za THR. - Kažete ljudima kako stvari stoje. Neki neće pristati – i iskreno, ne možete zamjeriti ljudima koji trebaju zaraditi za život. Naši stalni glumci u seriji rade ovo praktički za minimalac prema industrijskim standardima - poručuje.

Iako produkcijski tim nije službeno potvrdio iznose, više izvora za The Hollywood Reporter navodi da jedinstvena tarifa iznosi oko 40.000 američkih dolara (približno 37.000 eura) po epizodi. Za sezonu od osam epizoda, kakva je bila treća, to znači ukupan honorar od oko 320.000 dolara (oko 296.000 €) za svakog glumca. Ovaj iznos ostao je nepromijenjen od prve do treće sezone, unatoč rastućoj popularnosti serije, osvojenim Emmy nagradama i sve većim glumačkim imenima koja su se pridružila postavi. Veterani poput Jennifer Coolidge, Parker Posey, Jasona Isaacsa ili Michelle Monaghan plaćeni su jednako kao i relativni novaci poput Sama Nivole ili Lise Manoban iz globalno popularne grupe Blackpink, kojoj je ovo bila prva veća uloga.

Producenti su izuzetno čvrsti u svom stavu – iznos honorara apsolutno nije podložan pregovorima. Ta nepopustljivost navodno je koštala seriju i ponekog velikog imena. Izvori THR-a navode da je Woody Harrelson, koji je prvotno trebao glumiti u trećoj sezoni (spominjale su se uloge Ricka Hatchetta, koju je dobio Walton Goggins, ili njegovog prijatelja Franka, kojeg je utjelovio Sam Rockwell), pokušao ispregovarati veću plaću. Navodno se Harrelson obratio izravno izvršnom direktoru Warner Bros. Discoveryja, Davidu Zaslavu, no rečeno mu je da su uvjeti nepromjenjivi. Iako je Harrelson unatoč tome prihvatio ulogu, kasnije je morao odustati zbog promjene rasporeda snimanja koja se kosila s unaprijed planiranim obiteljskim odmorom.

Ono što je započelo kao rješenje za ograničeni budžet prve sezone, preraslo je u temeljnu filozofiju serije. Čak i kad je budžet za treću sezonu navodno narastao na 6-7 milijuna dolara po epizodi, sustav plaćanja ostao je isti. Ta dosljednost postala je zaštitni znak "Bijelog lotosa", privlačeći glumce kojima je prioritet kvaliteta scenarija i umjetnički integritet projekta.

