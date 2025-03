Evo kako je o Marku Perkoviću Thompsonu pričao njegov kum Mate Bulić, ove riječi diraju u dušu

Prijateljstvo Mate Bulića i Marka Perkovića Thompsona traje desetljećima, okrunjeno dvostrukim kumstvom i protkano uzajamnom podrškom u najtežim životnim i profesionalnim trenucima. Dok Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje Thompsonov povratnički spektakl na zagrebačkom Hipodromu, mi se prisjećamo riječi kojima je popularni "kralj dijaspore" otkrio dotad nepoznate detalje o svom kumu, opisujući ga kao velikog emotivca i čovjeka rijetkog kova čiji je povratak na scenu i sam snažno poticao.

Naime, u kolovozu prošle godine na stadionu Gospin dolac u Imotskom održan je emotivan koncert na kojem su nastupili Mate Bulić, Dražen Zečić, i specijalni gost Marko Perković Thompson. Na koncertu se okupilo više od 25 tisuća ljudi, a publika je posebno oduševljeno dočekala Thompsona koji se na pozornicu vratio nakon dvogodišnje pauze.

Pjevač se povukao sa scene zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja svog sina Ante Mihaela, koji je bio ključan za njegov povratak, a ovako je o svom kumu govorio Mate Bulić: – Ante je moj kum i njegova podrška je bila presudna. Razgalio je Markovo srce i nagovorio ga na povratak. On će biti svakim danom bolje i ja se nadam kraju ove agonije – kazao je kralj dijaspore za In Magazin.

Bulić i Thompson dijele 30-godišnje prijateljstvo i kumstvo, a tijekom godina bili su velika podrška jedan drugome. – Uz to koliko je on meni pomogao kao čovjek koji radi glazbu za mene, sve moje najveće hitove je on napravio, druga stvar koliko se borio, kako i na koji način, svaki dan je bio u kontaktu s mojom obitelji kad ja nisam znao za sebe. Pa se, nažalost, njemu to dogodilo. Naravno da ću stati, i stao sam, i hvala Bogu dobro je, ide to polako – dodao je Bulić.

Koncert pod nazivom ''Imotski ne zaboravi'' imao je za cilj očuvanje hrvatske glazbe. – Nas trojica, svaki sa svojom pričom, predstavljamo ono što narod osjeća i voli – rekao je Bulić. – Važno je da se hrvatska pjesma vraća. Mi, stari, polako odlazimo, ali važno je da hrvatska pjesma ne umre. Zato sam sretan – zaključio je Mate.

Podsjetimo, koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu prodao je 281.774 ulaznica, čime je službeno postao najveći koncert s prodanim ulaznicama na svijetu, u povijesti, priopćili su iz Entrija. Ovaj nevjerojatan uspjeh na svjetskoj razini postaje još fascinantniji kad uzmemo u obzir da se koncert rasprodao u manje od 24 sata, a da je gotovo polovica svih ulaznica prodana u manje od 6 sati.

Rekord u najvećem koncertu s prodanim ulaznicama dosad je držao talijanski glazbenik Vasco Rossi koji je 2017. za svoj koncert u Modeni prodao 225.173 ulaznice u parku Enza Ferrarija. Thompson je taj rekord nadmašio s čak 25% više prodanih ulaznica.

