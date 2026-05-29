Bivša misica nakon borbe s teškom bolesti objavila emotivnu poruku: 'Uzor svima nama'

Zagreb: Ivančica Pahor s prijateljicom Maricom Briški na špici
29.05.2026.
u 08:00

Bivša misica i poduzetnica Ivančica Pahor podijelila je na Instagramu fotografiju koja odiše glamurom, no njezina poruka o ljepoti koja proizlazi iz životnih priča ima daleko dublje značenje. Objava dolazi nedugo nakon što je hrabro završila svoju višemjesečnu borbu s teškom bolesti. "Istinska ljepota žene nije u savršenstvu, nego u načinu na koji nosi svoje životne priče", napisala je Pahor u opisu, dodavši hashtagove poput #beauty i #strongwomen (snažna žena). Pratitelji su odmah prepoznali dubinu njezine poruke te su je u komentarima obasuli riječima podrške i divljenja. ''Divna'', ''Uzor svima nama'', ''A ti si Ivančice primjer takve žene. I više'', samo su neki od komentara ispod objave. 

Podsjetimo, Pahor je u studenom 2025. godine javno otkrila da joj je dijagnosticiran limfom, rak limfnih čvorova, te je od tada otvoreno dijelila detalje svog liječenja, uključujući izazove kemoterapije i gubitak kose, želeći pružiti podršku i drugima u sličnoj situaciji. - Prošli tjedan završila sam posljednju radioterapiju. U lipnju imam kontrolu kod hematologa, a u srpnju PET CT. Osjećam se dosta iscrpljeno, ponekad spavam i po 15 sati. No ono što je najvažnije psihički sam dobro. Prošla sam kroz veoma zahtjevna liječenja. Bilo je dana kada mi nije bilo ni do čega, kada nisam željela da me itko vidi. Moje tijelo bilo je slabo, ali moj duh nikada nije odustajao. Danas se nosim s brojnim posljedicama oštećenjima krvnih žila, slabošću kostiju, anemijom i iscrpljenošću. Samo oni koji su prošli slično mogu u potpunosti razumjeti o čemu govorim, kazala je nedavno u razgovoru za Večernji list. 

- Dovela sam se do toga da se više ne zamaram nebitnim stvarima. Potpuno sam posvećena sebi i svojoj kćeri. Danas si dopuštamo sve ono što nas veseli i čini sretnima. Prije sam se puno odricala, radila bez prestanka, stvarala, bila na putu, vozila robu. Sada je došlo vrijeme da se to promijeni, da uživam u plodovima svog rada i posvetim se svom potpunom izlječenju. Jedini strah s kojim se suočavam jest pomisao što bi bilo s mojom kćeri kada bi se, ne daj Bože, dogodilo najgore.

Zato je cijelo vrijeme učim da bude snažna, da očeliči. Nemam drugih strahova. U meni postoji samo zahvalnost za život i za sve što mi je dragi Bog dao, a to je prije svega moja predivna obitelj. Strah dolazi iz mraka, a ja sam svoj život u potpunosti predala Bogu. Neka On bude moje kormilo i vodi me tamo gdje trebam biti. Vođena tim osjećajem, nemam straha, dodala je. 
