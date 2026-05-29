Neda Ukraden emotivno o obitelji i djetinjstvu: 'Bila sam usamljeno dijete. Žao mi je što nisam rodila još djece'

Legendarna Neda Ukraden gostovala je u emisiji SHOWtime na Happy FM-u, gdje ju je ugostio voditelj Ivo Šarić. U razgovoru punom emocija, humora i životnih anegdota prisjetila se odrastanja, govorila o obitelji i otkrila detalje novog albuma "Svoja na svom".

Iako će ovog ljeta proslaviti 76. rođendan, Neda neumorno radi i nastupa, a zanimljivo je da se uglavnom sama šminka, frizira pa i vozi iz grada u grad.

"Naravno da volim surađivati s dobrim stilistima, frizerima i šminkerima. Međutim, ako nakon 50 godina niste shvatili što je bit ovog posla i da morate biti spremni u svakoj situaciji, od trenutka kad stanete na benzinsku uliti gorivo pa do odlaska u trgovinu, onda ovaj posao nije za vas. Moraš biti dorastao tome. Pa sad, take it or leave it. Ako ti je teško, nemoj se time baviti. Ako nije, ustani malo ranije, operi kosu, isfeniraj se, našminkaj se. Iskreno, i da nisam pjevačica, možda to ne bih radila s ovolikim žarom, ali nikad ne bih mogla hodati zapuštena i neuredna", govori Neda.

Na pitanje voditelja kakva je vozačica, kaže: "Ja sam top. Kad me netko drugi vozi, toliko sam nervozna da vjerujem kako tim ljudima sigurno idem na živce. Mrzim kad netko vozi presporo, tobože sigurno i oprezno, a jednako tako ne podnosim ni one koji bespotrebno jurcaju. Ne samo da se ne odmorim, nego se živa umorim i iznerviram." Nije krila uzbuđenje zbog novog albuma, na kojem se uz dosad objavljene pjesme našlo i pet novih. Svaka će dobiti svoj spot, a jedan je posebno zanimljiv. "U jednom spotu, redatelj je dečke iz benda odjenuo u engleske policajce, takozvane bobbije, a ja sam crvenokosa, u jednom ludom, božanstvenom leopard mantilu", otkrila je. S ponosom je govorila o rodnom Imotskom, ali i priznala da je kao dijete bila usamljena.

"Moja prva asocijacija na djetinjstvo je usamljenost, jer sam bila jedino dijete svojih roditelja. Stalno smo se selili, a to znači i stalne promjene sredine. Zamislite mene, dijete rođeno u Imotskom, koje odjednom dolazi u Bosnu, u potpuno drugačiji ambijent. Bila sam sama u kući dok su roditelji radili i meni je to tada bilo jako teško. Strašno sam čeznula za bakom, za rodnom kućom, za Imotskim, za tom svjetlošću, toplinom, zvukovima i glasovima", emotivno se prisjetila.

Ispričala je i anegdotu kada je zbog želje za društvom pobjegla u školu: "Imala sam pet godina i jednog dana sam se s djecom iz ulice jednostavno ušuljala u školu. U međuvremenu su me svi tražili, od susjeda do policije. Nitko nije znao gdje sam. Mislili su da sam upala u Drinu, da sam se utopila , a ja sam sjedila na nastavi s djecom." Danas je ponosna majka kćeri Jelene, no jedna želja ostala joj je neostvarena.

"Bila sam jako tužna što nemam brata ili sestru. Zato sam, kad sam rodila svoju Jelenu, izlazeći iz rodilišta rekla: 'Doći ću ja opet.' Nažalost, nije mi se ostvarila želja da postanem majka još koji put, ali mi je zato moja kći podarila najveću radost - troje divnih unuka", priznala je Neda voditelju Ivi Šariću u SHOWtimeu. Sretna je što živi u istom domu sa svojom kćeri, unucima i zetom te kaže da je to veliki blagoslov.

"Danas svi bježe jedni od drugih, svatko ima svoj private life, bračni partneri gotovo više ni ne spavaju zajedno. Blago onom tko ima baku i blago baki koja ima unuke. Mislim da je dobro da djeca od malih nogu uče poštovati starije i da se uče redu. Danas roditelji jako puno rade i ono što oni ne stignu, baka ili djed mogu preuzeti na sebe. Lijepo je da dijete odrasta u takvom prirodnom i toplom okruženju, da ga kod kuće dočeka tanjur juhe, topli obrok i netko tko će ga utješiti ako dobije jedinicu ili doživi neki neuspjeh. Svi fakulteti i svi profesori nisu me naučili onoliko koliko me naučila moja baka", priča Neda, koja s razlogom nosi titulu najsexy bake, a svoju liniju pripisuje genima i načinu života. Za sebe kaže da je "kuharica zarobljena u tijelu pjevačice". Najviše voli kuhati raštiku, a prisjetila se i jednog kolača koji joj nije uspio.

"Jako su mi se svidjele princes krafne i, kada sam se udala, odlučila sam ih napraviti svom mužu i djetetu. Napravim kremu, tijesto, sve po receptu. I sad se tijesno treba dići kako bih ga mogla prepoloviti i napuniti kremom. Kad ono - ništa. Stoji spljošteno, neće se podići ni centimetar. Zovem zaovu da pitam gdje sam pogriješila. Ona me ispituje jesam li stavila sve sastojke, jesu li jaja svježa, peče li pećnica ispravno... Sve je bilo kako treba. I krenem ispočetka jer mi je bilo žao kreme. Opet osam jaja - i opet ništa. Pa još jednom. Na kraju sam potrošila 24 jaja i tijesto se jedva malo podiglo. Tada sam sama sebi rekla: 'Nedo, ti si potpuni antitalent za ovaj kolač. Odustani dok ne napraviš još veći trošak'", ispričala je kroz smijeh.