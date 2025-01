Emotivni Marko iz 'Braka na prvu': Ove godine, sve što radim i što sam si zacrtao, radim za tebe

U RTL-ovom sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" mnogi su parovi i nakon vjenčanja pred tv kamerama ostali zajedno. Jedan od takvih parova su i Andrea Kukolj i Marko Bogdan. Njih dvoje su se zaljubili tijekom showa, ali su nakon showa odlučili prekinuti. Ubrzo su ipak shvatili da su stvoreni jedno za drugo. Zajedno su pokrenuli posao, preselili su se u Slavonski Brod, a sada je njihov život obogatio mali Liam. Andrea je rodila 12. rujna, a Marko je bio prisutan na porođaju.

Marko je u novoj objavi na Instagram storyju raznježio mnoge kada je uz fotografiju na kojoj drži ruku sina napisao: Ove godine, sve što radim i što sam si zacrtao, radim za tebe. Bio im je i ovo prvi obiteljski Božić kada je Marko objavio fotografiju sa suprugom i sinom. - Liamov prvi Božić. Neka vam ovaj blagdan donese obilje ljubavi, mira i radosti. Želimo vam trenutke ispunjene smijehom, toplinom i zajedništvom s vašim najmilijima. Sretan Božić'', napisao je Marko na uz opis fotografija na Instagram profilu, a na fotografijama su i u prigodnim božićnim majicama na kojima je tisak 'Naš prvi Božić'.

Kada je maleni došao kući iz rodilišta Marko je opisao kako im izgledaju ti prvi dani. - Iako smo se tijekom trudnoće pokušali psihički pripremiti na ono što slijedi, sve je to neusporedivo kada dođe to malo biće koje ovisi o nama…od sada pa do barem 18. godine. Andrea i ja smo osobe koje vole vlastito vrijeme po svome, stoga je bilo izazovno kroz ovih par dana sabrati se i izorganizirati. Još se navikavamo da su noći sada stvarno nesane. Bez obzira na sve ovo, snalazimo se izuzetno dobro, čak i puno bolje nego što smo očekivali. Osjećaj je u jednu ruku čudesan i predivan, ali pomalo još nestvaran - napisao je i dodao:

Ono što me veseli je to što moj online rad od doma ima dodatni benefit, a to je da mogu biti prisutan tata i sudjelovati u svemu od njegovog rođenja, a da ne pričam koja mi je motivacija za bolji i produktivniji rad. Hvala svima još jednom na čestitkama, puse i zagrljaje šaljemo nas troje. U lipnju prošle godine, prije dolaska prinove par se preselio u veći i prostraniji stan. - Ono što me dobilo kod ovog stana je veliki kuhinjski otok koji će biti u službi raznih videa za aparate, te open space koncept cijelog boravka i kuhinje jer mi je kuhinja najbitniji dio stana - poručio je tada Marko na društvenoj mreži uz video obilaska njihova novog doma.