FOTO Sestra našeg umirovljenog reprezentativca ponovno trudna! Nakon života u Dubaiju izabrala Hercegovinu

KELLY BROOK

Televizijska zvijezda i manekenka otvoreno progovorila o odluci da ne postane majka nakon traumatičnih iskustava

Nakon vjenčanja s Jeremyjem Parisijem 2022. godine, par je došao do zajedničke odluke da neće pokušavati zasnovati obitelj. "Naš život je ispunjen na druge načine i to nam je sasvim dovoljno," kaže Kelly. "Okruženi smo mnogim obiteljima s djecom i vidim kako to ljudima donosi mnogo sreće, ali također vidim koliko stresa donosi. Jeremy i ja volimo biti oko obitelji, ali također volimo putovati i raditi svoje stvari."