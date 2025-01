VIDEO Meri iz 'MasterChefa' o najvećoj opasnosti kod traženja psihičke pomoći: 'Ovo nikad nemojte raditi'

Influencerica i bivša natjecateljica 'MasterChefa', Meri Goldašić, sa svojim pratiteljima na Instagramu često zna podijeliti zrnca mudrosti o raznim temama i iskustvima iz vlastitog života. Ovaj put Meri se dotakla problematike mentalnog zdravlja i pritom progovorila o najvećoj zamci za ljude koji traže psihološku pomoć.

- Užasno sam živčana u zadnja dva mjeseca, toliko da sam potražila pomoć i naručila se na terapije. Jako sam ljuta na sva događanja oko sebe i u svijetu, imam osjećaj da nemam neku preveliku i prevažnu ulogu i frustrirana sam što sama ne mogu pomoći onome kome želim pomoći - započela je svoje obraćanje Goldašić uz nasumične kadrove iz svakodnevnog života pa nastavila:

- Iako, naizgled, dobro i nasmijana, život ide dalje pa tako i ja. Odlučila sam poraditi na tome i malo se pokušati smirit, a na isto bih htjela potaknuti i vas jer mi je, da vam bude iskrena, jako dosta toga, i razumijem da ljudi imaju potrebu potražiti pomoć od nas koji prolazimo isto ili slično, ali ljudi, nikad, nikad nemojte tražiti psihičku pomoć tamo gdje osoba nije stručna. Užasno me živciraju sav taj self help movement na društvenim mrežama, knjige, tečajevi, osobe koje vam prodaju priručnike - tvrdi influencerica.

Zatim je objasnila razlog ovakvog stava: - Mislim da je to prije svega jako opasno, a broj dva svi smo se stavili u ulogu nekakvih pacijenata, svima nam je nešto i tražimo pomoć tamo gdje je ne možemo dobit. Zato vam ovim putem želim reći da psihičko zdravlje nije zaje*ancija i nije igra i da umjesto da kupite nečiji priručnik ili savjet, potražite pomoć stručnjaka. To stvarno više nije sramota - zaključila je Meri.

U opisu videa na Instagramu napisala je dodatne upute: - Istražite u svojim gradovima na webu, imate i besplatan centar za pomoć dostupan svima. Ne mora vam se dogoditi da ste pred ekstremnim potezom ili da se osjećate stravično loše, da bi potražili pomoć. Ne slušajte, molim vas, savjete od osoba koje nemaju završeno školovanje i radni staž u području psihologije. Opasno je i nepotrebno da ljudi profitiraju na vama, dok ste ranjivi - još jednom je naglasila bivša kandidatkinja 'MasterChefa'.

Podsjetimo, Meri je za Božić podijelila emotivnu priču iz prošlosti. Naime, influencerica je za prijašnje blagdane i rođendane znala plakati: - Najgluplja stvar koju ne mogu objasniti nikome o meni je ta da sam nekad znala Božić i rođendane preplakat. Ali doslovno ljudi, ja kad bi oči otvorila ujutro na rođendan ili Božić, dok ne bi išla ponovno spavati, ja bih plakala kao kiša. Mrzila sam te dane. - započela je Goldašić i kazala zašto: - Jednostavno sam imala toliko velika očekivanja odnosno, sad bi rekla imala sam normalna očekivanja koja mi nikad nisu bila ispunjena. Danas to više nije tako, ali kada bi to ponovno, ne daj Bože, bilo tako, ja točno znam što bih napravila. Stjerala bi u P.M. svakoga tko mi ide na živce, sva očekivanja koja ja možda nisam nametnula sama sebi, jer tada nisam patila od neke velike tradicije, ali mi ju je nametnulo društvo - rekla je influencerica, a zatim poručila pratiteljima:

- A ono što vam danas želim reći je da život nije komedija, a bome nije ni božićni film. U božićnim filmovima mama i tata djecu dočekaju s milijun poklona ispod bora i svi su veseli i otvaraju te poklone, a u stvarnosti možda nekome tko nema najurednije odnose u obitelji Božić, Nova Godina i rođendan predstavljaju najgore dane u godini. Ja te razumijem. I zato ti kažem, otjeraj sve. Radije provedi Božić sam sa jednom prijateljicom ili jednim prijateljem, ili sa svojim psom, bakom ili djedom. Koncentriraj se na to što imaš i budi na tome zahvalan. To je samo jedan dan i proći će. Ljudi, sretan Božić i sve najbolje - zaključila je Meri.

