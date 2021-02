Emotivna Vrećina poruka majci nakon teške operacije: 'Zamišljam nas na Visu mom...'

Bosanski princ sevdaha Božo Vrećo na Facebooku je objavio emotivnu poruku bolesnoj majci koja je nedavno operirana.

- Sinoć sam rekao voljenom prijatelju "želim da majčica ozdravi od moje ljubavi", zato je trebam ljubiti i grliti danonoćno, u svemu pronalaziti igru i šalu u tom svijetu zbilje i bolesti i okrutnosti, slušati je što mi šapuće očima što plamte kao zvijezde i naslućuju one bolje trenutke, zamišljam nas na Visu mom,na jesen posle svih terapija, vidim samo milujuće sunce i more i naše osmijehe, nju u plićaku kako me doziva i pokazuje mi kako je najbolja plivačica, jedan dan njene sreće za mene je cijela vječnost, napisao je Vrećo.

Božo je nedavno objavio kako se majka dobro oporavlja nakon operacije karcinoma, a glazbenik joj je posvetio status na Facebooku.

Foto: Facebook

- Odgojila me da nikad ne upirem prstom na drugog i drugačijeg i da oni koji to čine označeni su jednom vrlo jasnom definicijom - neodgoj. Hvala mojoj majčici što mogu biti i frajer i žena kad to u svom životu poželim bez da pitam ikoga za mišljenje i dopuštenje, nadasve živite svoj život i učinite ga boljim i interesantnijim koliko je to moguće, a mogućnosti su beskrajne ako se mene pita, započeo je Božo, a onda napisao kako je zadovoljan maminim opravkom.

- Danas smo čekali nalaze za dalje liječenje, još moramo čekati do konačnih histaminoloških rezultata, strpljivi smo i obukli smo se isto, onako malo po "muški",otplesali smo par koraka twista kad smo već u tom dobu, dok je ljubavi, najjači smo i sve možemo, napisao je Božo.