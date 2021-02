Kći jedne od najbogatijih Hrvatica zapala je u financijske probleme, bilježi milijunske gubitke

Tamara Ecclestone ima velike gubitke u poslovanju svoje kozmetičke linije, javlja britanski The Sun i pišu kako je izgubila 23 milijuna funti. Bez obzira na ovaj gubitak kći Bernieja Ecclestonea i jedne od najbogatijih Hrvatica Slavice Radić nije ostala u minusu na računu jer njezino bogatstvo se i dalje procjenjuje na 215 milijuna funti. Tamara je na tržište izbacila luksuzni asortiman kozmetičkih proizvoda koji su uključivali parfem za kosu čija je cijena bila 55 funti što je oko 480 kuna te ulje za kosu koje je bilo u ambalaži koja je bila ukrašena Swarovski kristalima i čije je cijena 155 funti što iznosi oko 1350 kuna.

Do studenog 2019. godine bilježila je gubitke koji su došli do 23 milijuna funti, a dioničari SBD Internationala, kako piše u financijskom izvješću, pristali su joj godinu dana pružiti financijsku potporu. Bogata nasljednica ovu tvrtku je pokrenula prije 11 godina i tada se zvala Tamara Ecclestone Brands Ltd i na samom početku tvrtka je bilježila uspjeh na tržištu i donosila je zaradu. Pet godina nakon pokretanja Ecclestone mijenja ime tvrtke.

Tamara je 2014. godine dala ostavku kao direktorica, ali u vlasništvu je zadržala 75 posto dionica. Njezin glasnogovornik u priopćenju je rekao kako je Tamara razočarana ishodom posla koji je povjerila tvrtki Romelle Swire Limited (sada u vlasništvu Global Brands Group).