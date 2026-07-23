Ove godine dolaze Robert Finley i Taj Farrant, a surađivali su s članovima The Black Keysa

Ovogodišnji deveti po redu Thrill Blues festival u Trilju pokazuje da je postao ljetna konstanta, ali kad je pokrenut festival, tek je trebalo naviknuti publiku, glazbenike i medije na novotariju u gradskom parku pored rijeke Cetine. Također, prije par godina Jay Sieleman - dugogodišnji predsjednik američke krovne udruge Blues Foundation – tamo mi je rekao da se blues izgleda mora događati pored rijeke, kao i u Memphisu. Pogotovo ako hladni povjetarac u parku hladi vruću publiku po vrućem ljetu.

Iako je ove godine datum održavanja festivala pomaknut s početka srpnja na kraj, festival je tijekom godina potvrđivao zašto nam u vrijeme Ultre u Splitu i sličnih ljetnih masovki trebaju baš ovakvi, "obiteljski", intimniji festivali, koji na novim lokacijama nude nove sadržaje. I dovode turiste iz okolice i, najvažnije, glazbenike iz čitavog svijeta. A u vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva lijepo je ponoviti da pronalazak stele iz 1. stoljeća svjedoči, a FIFA potvrđuje, kako je upravo u Tiluriumu, rimskom naselju iznad Trilja, pronađen najstariji dokaz (lopta) da se nogomet kraj Cetine igrao pred dvije tisuće godina.

Ove godine festival se može protumačiti i efektnim programskim sloganima; "malo mjesto za veliki blues" i "moć zrelosti i snaga mladosti". Obje dobro opisuju deveto izdanje festivala na kojem smo tijekom godina vidjeli puno odličnog i zanimljivog bluesa, onog autentičnog i onog modernog, aktualnog. Tako je i ove godine, jer dvije večeri festivala –petak i subota 24. i 25. lipnja – nude odličan program. Glavne zvijezde su, na tragu uvodnih opaski o autentičnosti ii aktualnosti, američki tamnoputi glazbenik Robert Finley koji utjelovljuje mnogo toga što ste mislili o izvornim bluzbenima, dok se mladi Australac Taj Farrant uklapa u reviziju bluesa kakvu znamo od, primjerice, The Black Keys, s kojima je svirao.

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I Finley je nastupao s mnogima, ali je karijeru zapravo počeo u kasnim godinama, već je bio u šezdesetima, a podatak da je njegova tri albuma producirao Dan Auerbach iz The Black keys dovoljno govori. Finleyeva priča neobična je jer je šire poznat postao tek nakon šezdesete godine života. S jedanaest godina kupio je prvu gitaru u trgovini rabljenom robom i samostalno učio svirati promatrajući gospel sastave u crkvama. Prepoznatljiv spoj bluesa, soula, gospela i rhythm and bluesa u njegovoj glazbi proizvod je baš takvih utjecaja iz mlađeg razdoblja života. Nakon što je ušao u američku vojsku postao je gitarist i vođa vojnog benda, s kojim je nastupao diljem Europe.

No, po povratku u Louisianu radio je kao stolar kako bi uzdržavao obitelj, a glazbom se bavio vikendima, nastupajući u crkvama i na lokalnim feštama. Kad je zbog glaukoma skoro potpuno izgubio vid i više nije mogao raditi, shvatio je da ga glazba može "spasiti", a 2015. organizacija Music Maker Foundation koja pomaže starijim blues glazbenicima omogućila mu je snimanje prvog albuma. Zanimljivo je da je Finleya najšira publika vidjela na nastupu u televizijskoj emisiji "America's Got Talent" gdje je 2019. stigao do polufinala, dok je mladi gitarist Taj Farrant, koji svira iduće večeri festivala, proboj na televizijskim ekranima imao iste godine, ali kao desetgodišnje dijete, kad je nastupio na "Australia's Got Talent", a obojica su stigli do polufinala.

Nakon programatski nazvanog "Age Don't Mean a Thing" objavljenog 2016., Dan Auerbach, gitarist i pjevač The Black Keys producirao je Finleyeve iduće albume "Goin' Platinum!", "Sharecropper's Son" i "Black Bayou". Finleyjev emotivni pjevački izraz koji se bavi temama životnih problema i pronalaženja snage na temelju svakakvih neugodnih životnih iskustava odlično se uklapa u tradicionalne blues teme, ali zvuči aktualno, za što zasluge ima i sposobni Auerbach koji je sa The Black Keys i sam promijenio percepciju i zvuk bluesa na suvremenoj rock scenu.

Finleyeva karijera pokazuje da uspjeh ne dolazi uvijek rano te da strast, upornost i autentičnost mogu nadvladati mnoge životne prepreke. Upravo zbog toga Finley nije samo blues glazbenik, nego je na tragu poznate blues etike dokaz svima koji smatraju da nikada nije kasno ostvariti zanimljivu karijeru. Prve večeri Thrill Blues Festivala nastupaju još domaći Lima Wick & Stuttering Bob, Sunnysidersi i slovenski Wacky Professors, a "zaključak" će kao i svake godine biti tradicionalni Welcome Jam Session, spontano okupljanje sudionika festivala na pozornici.

Drugu večer započinju domaći Beg, nakon kojih će na pozornicu izaći Thrill Blues School bend, sastavljen od sudionika dnevnih radionica i njihovih mentora i pokazati što su naučili u prijenosu znanja sa starijih na mlađe, jer ta priča o "predaji štafete" prilično je bitna i za festival i općenito svjetsku blues scenu. Nakon nastupa Talijana Marca Bartoccionija i norveških Dr. Bekkna i Jolly Jumpera, na pozornicu će se popeti Taj Farrant, australska gitaristička zvijezda rođena 2009. godine, koja iako još nije niti punoljetna, ali svira blues kao "starmala faca" i već par godina izaziva zanimanje bluesu sklone javnosti. Jedan je od zanimljivijih najmlađih blues-rock izvođača koji je sviračka virtuoznost i scensku energiju usprkos rane životne dobi već pokazao na puno svjetskih pozornica i postao ime o kojem se priča.

Farrant se kao gitarist, pjevač i autor pjesama smatra jednim od najtalentiranijih mladih blues-rock glazbenika današnjice. Svjetsku je pozornost privukao iznimnim sviračkim sposobnostima, energičnim nastupima i zrelim glazbenim izričajem koji daleko nadilazi njegovu životnu dob. Farrantova virtuoznost i strast prema bluesu često izazivaju usporedbe s imenima poput Stevieja Raya Vaughana i Joea Bonamasse, iako postupno gradi vlastiti stil. Kao i kod mnogih drugih, inspiracije mu je došla vrlo rano i s pozornice, kad je kao dječak prvi put bio na AC/DC koncertu i uživo vidio gitarista Angusa Younga. Nakon toga počeo je učiti svirati gitaru i pokazao izniman talent. Već je u osnovnoškolskoj dobi objavljivao videosnimke svojih "svaki" po društvenim mrežama, a milijuni gledatelja bili su impresionirani tehnikom klinca i osjećajem za ritam i improvizaciju.

Farrantova glazba spaja blues, rock i soul, često izvodi obrade poznatih skladbi, a sve više piše i vlastite pjesme, pa mu je na prvom albumu uz dvije obrade čak devet pjesama vlastitih. Nastupao je na poznatim blues festivalima u Australiji i Americi, te dijelio pozornicu s poznatim ikonama gitare poput Buddyja Guya i Carlosa Santane. Godine 2024. objavio je prvi album "Chapter One", a zgodno je kako se u slučaju njegovog prvog albuma i "prvog poglavlja" u životu i radu mladog glazbenika, radi o naslovu koji je idejom sukladan nazivu prvog albuma "starog" Finleya "Age Don't Mean a Thing", koji proklamira da "godine nisu važne". Farrantov prvi album došao je na prvo mjesto iTunes Blues top-liste i drugo mjesto na Billboard Blues ljestvici u Americi, što je bio iznenadan i izniman uspjeh za tako mladog izvođača.

Taj Farrant predstavlja novu generaciju blues glazbenika koja poštuje tradiciju, ali je istovremeno obogaćuje modernijim zvukom i novim idejama. Koncertni nastupi su mu poznati po energiji, improvizacijama i dobroj komunikaciji s publikom, mnogi vjeruju da će u godinama koje dolaze postati jedno od vodećih imena suvremenog bluesa, pa će ga biti zanimljivo vidjeti prvi puta na Thrill Blues Festivalu. Nakon Farrantova nastupa, festival će zaključiti Closing Jam Session, još jedna zajednička svirka na kojoj se u staroj blues tradiciju na pozornicu popne svatko od sudionika tko želi potvrditi blues zajedništvo.

Iako je blues najčešće "noćna stvar", ili stvar noći, dnevne aktivnosti Thrill Blues Festivala već su uhodane godinama: u prostoru Gradskog kina najmlađi će kroz radionicu "Blues za djecu" na zabavan i interaktivan način otkrivati kako je nastao blues, upoznati njegove ritmove, instrumente i priče koje su oblikovale jedan od najutjecajnijih glazbenih pravaca u povijesti. Thrill Blues School pak daje priliku svima koji žele učiti izravno od glazbenika. Prvog dana Tomi i Miha vodit će radionice bas gitare i bubnjeva, a gitarist Igor Leonardi sudionicima približiti tajne blues improvizacije i izražajnosti. U drugom danu male škole Thrill Blues festivala Marco Bartoccioni predstavit će krilnu čeličnu gitaru, Jolly Jumper otkrit će tajne usne harmonike, dok će norveški blues pijanist Dr. Bekken polaznike provesti kroz tradiciju i suvremene stilove blues klavira.