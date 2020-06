Tužna ispovijest Mirne iz "ŽNV" nakon teškog gubitka: 'Ona ne bi htjela da odustanem'

Hrabra i predana finalistica showa "Život na vagi" Mirna Posavec danas uspješno održava kilažu nakon što je u showu uspjela skinuti više od 50 kilograma. Inače, tamo je dospjela sa 135 kilograma i svojom transformacijom uspjela je inspirirati mnoge pa tako danas čak studira te se osposobljava za instruktoricu fitnessa.

Međutim, koliko god bila uspješna u skidanju kilograma, natjecatelji tog showa su joj zamjerali njezinu upornost te, prema nekim mišljenjima, manjak druželjubivosti.

- Međuljudski odnosi u kući u Životu na vagi su bili teški, jer to je znači bilo 16 u potpunosti različitih osoba koje borave na jako malom prostoru zatvoreni 24/7. Treba se naviknuti na sve te karaktere, nekad jednostavno nije moguće, čovjek pukne logično - rekla je za RTL-ov Exkluziv te dodatno progovorila o smrti majke Ljiljane koja je svijet napustila početkom ožujka.

- Očito mi je bio potreban show da bih shvatila koliko je ta podrška bila velika i koliko su me podržavali dok sam bila unutra, pogotovo kad sam izašla van. Mama mi je stvarno bila ogromna podrška i... Znam da ona ne bi htjela da odustanem tako da, ona je jedan veliki razlog zašto još uvijek ustrajem u tome, osim što to radim za sebe, radim to i za nju - objasnila je Mirna koja već neko vrijeme piše roman o izvanzemaljcima, a priželjkuje i njegovu adaptaciju na kino platnu.

- Knjiga je trenutno malo stopirana, nemam baš inspiracije s obzirom da sam se sad u potpunosti fokusirala na ovaj fitness dio svog života i to me stvarno okupira, ali knjigu ću sigurno završiti i jednog dana napravit film po njoj, ako ne ovdje, onda definitivno u SAD-u ili Kanadi. Nemam još naziv, ali tema knjige su izvanzemaljci… - rekla je Posavec dodajući da neće raditi cijeli posao jedan život i da će kroz godine promijeniti i do nekoliko poslova.

Foto: RTL

Podsjetimo, Mirna je u show ušla sa 135,1 kilogramom, a na finalnoj emisiji imala je 83,3 kilograma. Tako je ostvarila gotovo rekordan gubitak od 51.8 kilograma. Nakon izlaska iz showa, pohvalila se da napokon može kupiti odjeću na ženskom odjelu. "Možda zvuči blesavo, ali ne mogu opisati kako je lijepo kupiti traperice i kožnu jaknu. Mogla sam to i prije, ali ne na ženskom odjelu", napisala je presretna Mirna.

Sve ljubavi Severine Kojić: Neke je krila, a o drugima rado pričala