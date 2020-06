RTL-ova reporterka otkrila sretne vijesti: 'Dok su svi slavili medalju, mi smo saznali da stiže prinova'

RTL-ova reporterka Maja Oštro Flis uskoro će privremeno prekinuti televizijsku karijeru. U posljednje vrijeme sve je manje ispred malih ekrana, a razlog svog izbivanja dosad je vješto čuvala od javnosti. Užurbanu novinarsku svakodnevicu Maja će uskoro zamijeniti probdjevenim noćima zbog prinove koja stiže početkom rujna. Trudnoću podnosi odlično, a prva dva tromjesečja, kaže, doslovno su joj proletjela.

Veliko uzbuđenje

– Nedostaje mi posao, adrenalin, akcija, ali stalno se čujem s kolegama i prijateljima s posla, tako da, zapravo, ništa ne propuštam. Radila sam većinu trudnoće, mučnine su me zaobišle, umor u prvim mjesecima baš i nije, ali prošlo je. Planiram uživati u ljetu i spremna koliko mogu dočekati rujan – govori Maja koja je sretnu vijest doznala u siječnju ove godine dok je punom parom izvještavala iz Graza s Europskog rukometnog prvenstva. – Dok smo s ostalima slavili srebrnu medalju Hrvatske na Europskom rukometnom prvenstvu, nakon posla slavili smo i sretne vijesti ­o trudnoći. Naravno, sretni smo i uzbuđeni, no ne znamo što nas sve čeka. Neko vrijeme, dok nisu prošla prva tri-četiri mjeseca, jedva smo čuvali tu slatku tajnu. Roditelji, najbliži prijatelji i naši kumovi, koji su bili izvan sebe od sreće, prve su osobe koje su saznale da stiže beba – kaže reporterka kojoj je termin 1. rujna, samo tri dana prije njezina 34. rođendana, pa postoji mogućnost i da je prinova, čiji nam je spol otkrila, iznenadi baš na rođendan.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

– S obzirom na to da sam radila prenatalni test, poprilično smo rano saznali da je riječ o dječaku. Za ime, pak, nismo još spremni, vijećamo, predlažemo, prihvaćamo sve prijateljske prijedloge, ali ime još uvijek nemamo – priznaje Maja koja se kao trudnica našla u posebno izazovnoj situaciji tijekom pandemije koronavirusa. Na poslu su je svi mazili i pazili, pogotovo urednica informativnog programa Željka Marijanović. – Na poslu su svi doista bili divni, puni razumijevanja i susretljivi – ističe Maja koja se tijekom pandemije više bojala za zdravlje roditelja nego za sebe i svoje dijete. Velika podrška tijekom tog izazovnog razdoblja bio joj je suprug Dubravko s kojim će uskoro proslaviti drugu godišnjicu braka.



Podrška prijateljica

– On mi je najveća životna podrška i najbolja osoba koju znam, uvijek je tu za mene. Upoznali smo se, kako to obično i biva, preko zajedničkih prijatelja, pri spontanom izlasku, i tako je sve počelo, prije otprilike devet godina. Dubravko je jednostavan, izravan i nikad ne komplicira. Sušta suprotnost meni – kaže smiješeći se Oštro Flis. A uz supruga, velika podrška su joj i kolegice s RTL televizije. Majčinske savjete već sad dobila je od političke reporterke Damire Gregoret koja joj je dugogodišnja prijateljica. – Naravno da me savjetovala, i podrška mi je cijelu trudnoću, pogotovo one radne dane kad sam kukala da mi je malo teško. Naravno da je, kao i sve moje prijateljice, uvijek tu za mene. Prijatelji su mi važan kotačić svakodnevice – ističe Maja. U tom kotačiću prijateljstva trenutačno je i nekoliko trudnica, a među njima je i novinarka Exkluziva Marija Pajić koja će prvo dijete na svijet donijeti gotovo u istom terminu kao i Maja.

– Kolegice na poslu, gotovo i susjede u Zagrebu i obje čekamo dečke. Bit će to zanimljivo, i jako mi je drago da ću prve dane majčinstva proći s njom. Mi se uvijek šalimo da smo “bestice”, tako da ne sumnjam da će i naša djeca biti prijatelji jednog dana. Imam još dvije jako bliske prijateljice koje su trudne, tako da nas čeka mali, ekipni baby boom – zaključuje Oštro Flis. •

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell