Emisija 'Nedjeljom u 2' ovog se puta gledala s knedlom u grlu

Veoma je teško, budimo realni, dati bilo kakvu suvislu kritiku za "Nedjeljom u 2". Stanković, karakterističan po, kako se to suptilno kaže, "osebujnom" stilu i načinu razgovora s gostima u milosti je ili nemilosti kod gledatelja ovisno o tome tko sjedi preko puta njega, odnosno slažu li se u tom trenutku gledatelji s njegovim pristupom prema gostu ili ne. Činjenica je da zbog toga tema vrlo često padne u drugi plan i zato mi je jako drago što se u prošlotjednom izdanju "Nedjeljom u 2" posve zaokrenuo pristup, što se moglo vidjeti već prema sadržaju - "Kako u Hrvatskoj preživjeti s mirovinama od tisuću do dvije i pol tisuće kuna? O tome u emisiji Nedjeljom u 2 govore samostalna umjetnica Silvija Šesto i dugogodišnja radnica u tekstilnoj industriji Đurđa Grozaj". Već mi je sam opis privukao pažnju, a onda je i Stanković odmah na početku emisije poručio je da tijekom više od 20 godina emisije u njoj gostovalo puno ljudi, uglavnom važnih osoba iz političkog života, s kojima se razgovaralo o problemu malih mirovina, a za to su vrijeme umirovljenici u sve težoj situaciji. - Izgleda da pomoći umirovljenicima nema i zato sam danas odlučio baciti koplje u trnje, odustati od istjerivanja pravde s ministrima i premijerima i ugostiti dvije umirovljenice koje teško žive i jedva - rekao je voditelj te ugostio Grozaj koja preživljava sa svega 2500 kuna mjesečno i Šesto koja prima invalidsku mirovinu od 1190 kuna. Obje su o svojoj situaciji veoma iskreno progovorile, a Stanković im je pritom postavljao životna, konstruktivna pitanja s potrebnom dozom empatije i bez uobičajenog nadmudrivanja. Potpuno sam svjesna da to nije i ne može biti stalni imidž "Nedjeljom u 2", ali pohvala što se barem tu i tamo stane na loptu te što se gledanost iskoristiti za nešto ovako važno. Emisija se gledala ovog puta s knedlom u grlu!

Iz veoma je sličnog razloga - što je češće u fokusu voditelj nego tema - teško komentirati i "Stanje nacije" Zorana Šprajca, no to je s obzirom na tip emisije i očekivano. Ipak, prošlog je petka napravljen gaf koji ne može proći ispod radara. Šprajc je u svom "osebujnom stilu" (da opet iskoristimo pridjev dana) negativno i sarkastično komentirao nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu nižući poveznice između Dalićevih izabranika, moljenja krunice na Trgu, Plenkovića i slično… Osobno smatram da su takvi prilozi potpuno nepotrebni u trenutku dok se većina te iste nacije, o čijem stanju Šprajc debatira, raduje uspjesima nogometaša (ok, možda neke to ne zanima, i to je u redu, ali tko se baš strastveno protivi hrvatskom uspjehu?), ali isto tako mislim da u kritici ruže i kaktuse ne treba dijeliti prema osobnim uvjerenjima. Ali ono što je potpuni promašaj i što može biti predmet kritike jest to što je "Stanje nacije" emitirano nekoliko sati nakon pobjede Hrvatske nad Brazilom, a očito je snimano prije utakmice pa je Šprajc nadugo i naširoko komentirao nešto što se još uopće nije dogodilo i nije znao koji će biti rezultat. Pa je, dok je Hrvatska već izborila polufinale, propitkivao kako smo uopće prošli Japan, je li ta pobjeda bila zaslužena i što uopće radimo u utakmici s Brazilom. Svašta…

UŽIVO: Hrvatska - Brazil // HRT2 - PET RUŽA

Uz Hrvatsku je predstavu u Kataru ipak vezano više lijepih priča, a jedna od njih je ona o Marku Šapitu. Sportski su komentatori, ruku na srce, gotovo jednako na meti kritika javnosti kao i sportaši. Uz iznimku nekoliko obožavanih, najčešće ih se kritizira zbog ovog ili onog pa nije neuobičajeno čuti: "Joj, ja to gledam stišano samo da ne slušam ove naše što komentiraju" ili "Gdje se još ovo može gledati da mi ne kvare utakmicu" ili "Ja bih to bolje od njega". U takvom je, budimo iskreni, često nepoštenom okruženju, Marko Šapit uspio pridobiti srca gledatelja, skinuti s leđa teret svojih prethodnika i postati omiljeni glas nacije. Treba dodati i kako je HRT tu odigrao dobar potez kada je na društvenim mrežama i na webu počeo objavljivati snimke Šapita dok prenosi hrvatske tekme. Bravo! Također, iako je Šapit sada u fokusu, treba pohvaliti i druge komentore mlađe generacije na prvenstvu, poput Luke Petrinca, jer svi iz ekipe rade odličan posao i čini se kako gledatelji to konačno počinju prepoznavati.

Startaj Hrvatska // NOVA TV - JEDAN KAKTUS

A čini se kako gledatelji nisu baš prepoznali projekt "Startaj Hrvatska" koji je imao svoje finale prošlog tjedna na Novoj TV. Ideja da se poduzetnici natječu sa svojim proizvodima je dobra, dapače odlična. Ali kao da emisija ne dopire do šire mase gledatelja i nema odjek koji bi se očekivalo da ima. Smatram da je pritom kriv prvenstveno slabi branding jer mnogi nisu sigurni radi li se tu uistinu u nekom kvalitetnom televizijskom sadržaju, promotivnom programu ili čemu.

