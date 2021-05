Ella se potužila pratiteljima nakon odlaska doktoru: 'Ne mogu se smijati'

Najpoznatija domaća influencerica i blogerica Ella Dvornik Pearce (30) u najnovijem vlogu pokazala je rezultate odlaska kod zubara koji, sudeći prema snimci i nerazgovjetnom govoru, je bio bolan.

- Ja sam bila kod zubara. Kao što možete vidjeti ne mogu se smijati. Imam anesteziju. Radili su mi tu svašta, ali ispričat ću vam kasnije. Sad mi baš ne ide ovo pričanje - potužila se Ella u svom vlogu pratiteljima, a kasnije se još naknadno ispričala što ne može najjasnije pričati jer ju bole zubi.

Foto: Youtube screenshot

Otkrila je pojedinosti obiteljskog odmora u Splitu, a pratitelje je posebno razniježio trenutak susreta njezinih kćeri Balie i Lumi s bakom i djedom.

"Čista ljubav", "Njen blagi pogled, dirnulo me", "Ja sam se sva naježila", bili su samo neki od komentara na trenutak koji je obilježio 15-minutni video.

Podsjetimo, Ella je nedavno otkrila kako su ona i suprug Charles Pearce odselili iz Zagreba u Istru jer njemu ne odgovara mentalitet ljudi u metropoli.

– Odlučili smo otići iz Zagreba jer Charles ne voli Zagreb, ne voli ovaj mentalitet – priznala je Ella Storyju dodavši da je veseli promjena okoline.

Njih dvoje prošlog su listopada proslavili sedam godina veze.

"Nebitno za vas, al' da vam javim. Charlesu i meni je danas 7 godina. Kako sam izdržala ovih 7 godina ne znam, a on sa mnom, još manje, al eto nas. Jedna slika prije djece, botoksa, dioptrije, plastičnih operacija i sijede kose (i kilograma)", napisala je Ella uz fotografiju sa suprugom Charlesom. Upoznali su se u Londonu kada je Ella imala 22 godine i tada je radila i živjela u Londonu, a jednom prilikom opisala je kako je tekao njihov prvi spoj.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

– Do trenutka kad smo naručili i treće pivo, već smo počeli ispovijedati se jedno drugome. Pričali smo o prošlosti i o onome što želimo od budućnosti. Svidio mi se njegov britanski naglasak, dok je on smatrao da je moj izgovor engleskog jako zabavan. Ponašao se prema meni kao prema dami, iako se nikada u životu nisam tako osjećala. Bilo je nešto u zraku i oboje smo osjetili da to neće biti samo jedna od onih noći – rekla je tada Ella.

Prije tri godine vjenčali su se u Las Vegasu, prije četiri su postali roditelji malene Balie, a prošle godine u veljači rodila im se Lumi. Par je na početku veze živio u Londonu, a sada su već dulje vrijeme u Hrvatskoj te će ovdje izgleda pustiti i korijenje.

