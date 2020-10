Ella podijelila status o pravima homoseksualaca na obitelj i izazvala burnu raspravu

Papa Franjo izjavio je kako homoseksualci imaju pravo biti obitelj i rekao je da su i oni Božja djeca i imaju pravo na obitelj, a članak s ovom izjavom na svom Facebooku prenijela je i blogerica i influencerica Ella Dvornik. - Počinjem vjerovati u čuda - napisala je Ella i u komentaru ispod objave je dodala:

- I ja sam u 'braku' i iskreno ta riječ mi ne znači ništa više nego nekome papir civilne zajednice. Jer ne vjerujem u boga ni crkvu i udala sam se jer nam je sustav takav da pol tog ne možeš bez debilnog papira. A žao mi je gay parova koji jesu katolici i kojima riječ 'sveti brak' zaista nešto znači. Jer zaslužuju to imati ako im je to bitno. Ja kao ateist heteroseksualac ne smatram 'sveti brak' ikakvom bitnom stavkom u svom životu jer sam u vezi iz ljubavi, a ne zbog naziva. Al da okrenete glavu i mislite da gay ljudi nisu vjernici i ne zaslužuju biti dio te zajednice ako oni to žele, vrednuju i žive ... to je jedan drugi level netolerancije...

Nakon što je podijelila ovo svoje razmišljanje razvila se rasprava u kojoj je Ella naglasila da je prestanu pratiti na ovoj društvenoj mreži svi koji ne podržavaju gay zajednicu jer im nije mjesto tu. Bez obzira na ovu molbu našli su se mnogi koji su kritizirali Ellu i koji se protive da homoseksualni parovi imaju djecu i razvila se burna rasprava.

Jedna pratiteljica napisala je Elli kako će "jadna biti djeca koja gledaju kako im se mama i mama ili tata i tata ljube". Ella joj je na to odgovorila: Ne kakaj. Djeca trebaju ljubav i podršku i biti u sretnom okruženju. Jebe im se koji spol kojeg ljubi. Dok hetero ljudi bacaju djecu s balkona, pliz reci mi kako gay parovi uništavaju djecu. Vole ih još više jer ih nemaju priliku imati. Djeca zaslužuju odrasti, naučiti i biti svoji ljudi i nitko im ne smije to oduzeti ni gay parovi ni hetero ni samohrani! Svi smo jednako odgovorni!

Foto: Facebook