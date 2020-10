Hrabra natjecateljica otkrila detalje o liječenju na psihijatriji: 'Većinu je sramota o tome pričati'

Priča hrabre Slavonke Matee Ilinčić u showu "Život na vagi" nikoga nije ostavila ravnodušnim. Prva je to kandidatkinja koja je u ovoj sezoni pala ispod sto kilograma, nakon što je vaga pokazala 4.2 kilograma manje od početne kilaže, koja je iznosila 103.1 kilograma.

Progovorila je o nemilim događajima u životu zbog kojih je završila na psihijatrijskom liječenju, a za posljedicu su joj ostavili višak kilograma s kojima se danas bori.

- Ja sam cijeli život mršava bila i sa 16 godina dogodio se brodolom u mom životu, završila sam na psihijatriji i ja sam se udebljala od lijekova, antidepresiva. Razlozi su bili obiteljske svađe i rastava braka i to je na mene jako utjecalo. Ne sjećam se jesu li oni meni ikad rekli 'oprosti'- ispričala je iskreno Matea u emisiji.

- Moji vršnjaci i moja generacija, njima je najveći problem bio učenje ili najveća radost izlaženje i dečki... Ja sam samo vrijeme provodila u bolnicama, žalosno. Kako mi se sve to dogodilo: psihijatrija, bulimija, depresija, bipolarni... Puno čitam o tome i činjenica je da se to danas događa, samo većini je sramota o tome pričati - kazala je Ilinčić za RTL u želji da svojom pričom bude primjer drugima i dokaže da se sve može.

- Kako sam dobivala te terapije, tablete koje su debljale i pojačavale mi apetit, tako su moji kilogrami rasli i kad sam ja to primijetila onda sam se zapravo prežderavala pa onda povraćala - dodala je.

Voditeljica Marijana Batinić odmah je pohvalila njezinu hrabrost da progovori o toj temi u javnosti. - Ja te moram odmah pohvaliti, ti si prva u 'Životu na vagi' koja je otkrila da se udebljala od antidepresiva. Skupila si hrabrost progovoriti o psihičkoj stranici cijele priče. Na tome ti čestitamo i dajemo ti veliku podršku zbog svega što si prošla i odlučila promijeniti svoju svakodnevicu - rekla joj je Marijana Batinić koja je, kao i većina okupljenih, bila u suzama.

Ilinčić je ekonomistica kojoj je strast pisanje proze i doživljava se kao umjetnička duša. Priznaje kako do sada nije imala ozbiljnu vezu, a krivnju za to pripisuje svom izgledu, kojim nije zadovoljna. Svjesna je da zbog današnjeg stana nema samopouzdanja, a to želi promijeniti.

Njezin san je postati glumica, ali bi voljela odjenuti kratke hlačice ili haljinu u kojoj bi se osjećala ugodno.