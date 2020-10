Damir Kedžo nakon osobnog iskustva uputio apel svima: 'Molim vas još više da nosite maske'

Pjevač Damir Kedžo početkom listopada obožavateljima je otkrio da je zaražen koronavirusom. Dva je tjedna bio u samoizolaciji, a sada se ponovno javio pratiteljima i otkrio im novosti o svom zdravstvenom stanju.

"Dragi moji. Nakon 2 i pol tjedna doma, lijep je osjećaj biti van i disati svježi zrak. Lijepo je biti na ulici, u dućanu, ali nakon osobnog iskustva s Covidom, još vas više molim da nosite masku i držite distancu. Drago mi ja što sam napokon u studiju, snimam pjesmu koja me ježi od glave do pete. A to je dobar znak", poručio je Kedžo putem Instagrama.

U komentarima su mu se odmah javili obožavatelji. "Hvala dragom Bogu da je sve iza tebe", "jako mi je drago da si uspio pobijediti COVID-19", "Lijepo je vidjeti te opet nasmijanog i punog energije! Radujem se novoj pjesmi. Biti će izvrsna kao i sve ostale", poručili su mu.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Damir je otkrio početkom mjeseca da je zaražen. "Dragi moji, moram podijeliti s vama da sam pozitivan na COVID-19. Nalazim se doma, u izolaciji sam i osjećam se dobro. Sljedećih 14 dana komunicirat ćemo online i čekati da sve ovo prodje. Čuvajte se, nosite maske, mjerite temperaturu i ako bilo što posumnjate, javite se svojem liječniku", kazao je Damir i priložio video iz samoizolacije.

Inače, pjevač se nedavno pohvalio kako je u karanteni povremenim postom izgubio četiri kilograma viška. – Prvih nekoliko dana bilo mi je čudno i stalno sam mislio o 16:8. Bio sam gladan u glavi, a ne stvarno gladan, zato što nema onog stalnog grickanja svega i svačega, jer tijelo dobiva kvalitetne i konkretne obroke – objašnjava nam pjevač koji zbog pjevanja živi svaki dan drukčije, ali to iznimno voli iako to podrazumijeva nedostatak rutine kad se jede. – Ovaj način prehrane uvodi svojevrsni red, a ja volim red. Volim kad je sve po kalendaru i rasporedu – rekao nam je Kedžo te dodao: – Tijelo se brzo navikne na bolje, nije samo stvar reguliranja kilograma jer se danas i puno bolje osjećam. Točnije, već nakon dva dana bolje sam se osjećao, zato nema mjesta demotivaciji. Naprotiv, svakim danom mi je motivacija veća – kaže pjevač koji je zbog novog režima prehrane otkrio drukčije obroke.