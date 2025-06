Ella Dvornik u svom stilu odgovorila pratiteljici: 'Kuća je u Istri, muža nema, a što vi imate za prijaviti?'

Influencerica Ella Dvornik često se javlja na društvenim mrežama, a ovih je dana podijelila kako posprema stan. Ella je pokazala kako je pospremala te ispričala da je njezina tehnika da sve složi na hrpu, a onda vraća na mjesto. Objasnila je i da joj je prijateljica rekla da to nitko osim nje ne radi tako. No, dok je ona pričala o razgovoru s prijateljicom u fokus je došao komentar jedne pratiteljice.

- Gdje ti je kuća, muž, djeca, to je nešto novo? - napisala je, a Ella je u svom stilu odgovorila:

- Kuća je u Istri još uvijek, nisam ju rasklopila još. Muža nemam, nude se u inbox doduše neki ako treba netko kandidate proslijedim, a djeca kao djeca, malo s tatom, malo s mamom, malo s babom, malo vamo,malo tamo. Sve regularno. A vi? Kako vaša kuća, djeca, muž, ljubavnik? Ima’l šta za prijaviti?

Inače, Ella vrlo dobro zna kako privući pažnju, a posljednjim objavama na Instagramu ponovno je uspjela zaintrigirati svojih pola milijuna pratitelja. Objavila je niz fotografija s plaže i video s bazena na kojima pozira u toplesu, prepuštajući vrlo malo toga mašti. Ipak, umjesto uobičajenih ljetnih opisa, Ella je odlučila podijeliti i lekciju iz drevne kineske misli.

Uz opuštajuće prizore, Ella je svojim pratiteljima detaljno objasnila osnove taoizma. - Taoizam je drevna kineska filozofija koja se temelji na ideju da je najbolji način života onaj koji ide prirodnim tokom. Zove se 'tao' ('put) i odnose se na univerzalni ritam života koji ne treba forsirati. (Pomalo, je l') - napisala je Ella. Posebno je istaknula ključni koncept "wu wei", koji je prevela kao "nenaprezanje", pojašnjavajući da to ne znači potpunu neaktivnost, već mudrost da se ne ide glavom kroz zid.

Svoju je filozofsku lekciju dodatno produbila. - To ne znači da ne radiš baš ništa, nego da ne treba naglo forsirati ono što ide teško. Umjesto da guraš zid, tražiš vrata. Uzmeš si vrijeme tako rečeno. Taoizam uči da nije sve u kontroli, nego i u povjerenju. I da je mir puno moćniji od panike - objasnila je Dvornik te upitala pratitelje mogu li se poistovjetiti s takvim pogledom na život.

U skladu s filozofijom prepuštanja i traženja novih puteva, Ella je iskoristila priliku i zatražila pomoć svoje vjerne publike. Prije dubokoumnih objava, podijelila je fotografije s plaže, također u toplesu, i postavila jednostavno pitanje: - Molim vas recite mi gdje idete na more ovo ljeto? Imam želju otići negdje gdje još nisam bila, pa možda ukradem od vas neku ideju - objasnila je. Njezini pratitelji odmah su joj u komentarima ponudili brojne preporuke za ljetovanje na hrvatskoj obali.