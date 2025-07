Ella Dvornik objavila važnu novost o svom ljubavnom životu: 'Za sve koje zanima više o nama'

Influencerica Ella Dvornik prije nekoliko dana objavila je fotografiju svog novog dečka, a uz nju je napisala: "Nisam veća od njega". Na fotografiji vidimo stasitog muškarca koji joj grli nogu. Sada je na Instagram storyju objavila i kako će u petak otkriti o kome je riječ. "Za sve koje zanima misteriozni muškarac sa slike i više o nama, morat će biti na ovom kanalu u petak u 12", napisala je Ella i priložila link svog glazbenog kanala koji se zove 'Alterella'.

Podsjetimo, Dvornik se nedavno javila i s odmora. Na Instagramu je objavila niz fotografija, a na jednoj se nazire i muško društvo. No lice muškarca vidi se samo djelomično. Ella ga je sakrila u buketu cvijeća, a uz fotografiju je stavila i oznaku. Međutim, ta oznaka, koja bi trebala otkriti identitet, vodi na službenu Instagram stranicu slavnog hollywoodskoga glumca Johnnyja Deppa.

No možda nije ni bitno tko joj ovih dana pravi društvo, barem tako tvrde neki njezini pratitelji koji su joj ispod novih fotografija pisali: "Tko god da je, odlično utječe na tebe", "Lijepo te vidjeti nasmijanu i sretnu", "Uživaj na najjače, zračiš pozitivom", "Sreća ti dobro stoji". Već je i ranije Dvornik objavljivala da se druži s nepoznatim muškarcem i nije mu otkrivala identitet, pa je tako prije nekoliko mjeseci objavila i fotografiju na kojoj se vidi da poziraju u zagrljaju, no njemu se ne vidi lice. U komentarima su počeli ispitivati influencericu o kome je riječ.

– Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom nitko ne garantira da će ostati – odgovorila je na jedan komentar Ella. Inače, Ella je u postupku razvoda od Charlesa Pearcea s kojim ima dvije kćeri, a o svom iskustvu razvoda je nedavno progovorila. – Mislim da samo kod nas rastavu tretiraju kao kraj svijeta. Mogu vam iz svog iskustva reći da rastavi jako dugo treba da dođe do kraja – započela je, pa ispričala što je fascinira.

– Ovo je legalno, samo da znate. Fascinantno mi je da ti dođeš nekome i kažeš: "Meni se više ovo ne sviđa, nije mi dobar odnos. Želim ići svojim putem, prekidamo." I onda ta osoba kaže: "Ne. Mene boli briga što ti mene ne voliš. Ja želim da mi ostanemo skupa i ako ti ne želiš, otežat ću ti" – ispričala je, pa dodala i što smatra idealnim. U principu, bile bi puno brže da su besplatne, jer kad država ne bi imala koristi od toga, to bi se sve rješavalo po brzom postupku. Onako, preko e-građana. Kao klikneš "rastavi" i to je to – zaključila je Ella kroz smijeh.