VIDEO Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj Mile Kekin navodno viče 'za dom', pjevač se odmah oglasio

Na društvenim mrežama pojavila se snimka s koncerta grupe Hladno pivo koji je održan 20. travnja 2004. u zagrebačkom Domu sportova. Na tom je koncertu Mile Kekin u pauzi između dvije pjesme rekao nešto što je nekima zvučalo kao "za dom", dok su drugi bili uvjereni da je kazao "zato".

– Bio sam na koncertu i sjećam se, a onda sam i na Youtubeu čuo. Međutim, to je bilo davno i više nema tragova na internetu, a ni na Spotifiju i drugim servisima. Ali u mene je zloba tolika da sam uspio kupit DVD second hand, samo da bih izvadio ovih par sekundi – napisao je korisnik u objavi na Facebooku. Video je u međuvremenu obrisan s Facebooka, no još je dostupan na X-u.

Nakon što se video proširio društvenim mrežama oglasio se i sam Mile Kekin, i ošto demnatirao da je na tom koncertu uzviknuo "za dom".

"Ja, Mile Kekin, nikada u životu, pa tako ni na koncertu u Domu sportova, 2004., nisam povikao ‘Za dom‘. Najavljujući pjesmu rekao sam ‘zato‘, što se na snimci jasno i čuje i vidi. Navedeni poklič iz vremena Nezavisne države Hrvatske, osim što je zakonom i Ustavom zabranjen, poklič je pod kojim su ubijani nevini ljudi, samo zbog svoje nacionalnosti ili jer su bili protiv tog sistema. Kao čovjek nemam nikakvih dilema oko apsolutne osude ustaškog režima, a kao umjetnik, protiv mržnje, netolerancije, a i restauracije prošlosti borio sam se i borit ću se svojim pjesmama. SFSN", napisao je Kekin.

Podsjetimo, Kekin se nedavno nakon pola godine šutnje oglasio dao intervju za Index. Mile se iz javnosti povukao nakon što je objavio status na Facebooku u kojem je detaljno opisao kako ga je Nikica Jelavić na prevaru namamio na "kavu", koja je kasnije postala jedna od glavnih vijesti u Hrvatskoj. To je ukralo pozornost tada aktualnoj kampanji za predsjedničke izbore u kojima se natjecala Ivana Kekin, Miletova supruga. Potom je uslijedila i afera oko kuće u Istri. U intervjuu je najavio i novu pjesmu "Ilica i Marica, hajka za odrasle" za koju ga je nadahnulo privođenje te u kojoj pjeva da je razlog zašto je upoznao crnu maricu "njegova divna plava žena".

U intervjuu Mile je otkrio da mu je tih, zadnjih pola godine bilo najteže razdoblje u životu te je prokomentirao i svoj status o Jelaviću. Rekao je da mu se cijela situacija činila bizarnom, apsurdnom i nadrealnom. Kekin je još jednom istaknuo da se Jelavić i on ne poznaju od ranije. Osim toga, opisao je i da mu se nitko do tada nije lažno predstavljao te da često dobiva različite pozive raznih ljudi zbog dogovora za angažmane, reklame..

Glazbenik je prokomentirao i aferu s kućom u Istri te rekao da nije požalio što je kupio tu kuću. "Kada mi je supruga ušla u politiku, ljudi su me upozoravali da će sada krenuti niski udarci i vađenje prljavog rublja. Svima sam na to odgovarao da se nas dvoje nemamo čega stidjeti jer smo uvijek radili sve ispravno i po propisima", objasnio je te dodao da uživa u toj nekretnini te da u tom mjestu imaju puno prijatelja. Kazao je i da su optužbe bile apsurdne te da s on kao javna osoba koja živi od svog ugleda sigurno ne bi dopustio napraviti nešto protupropisno.

Osvrnuo se i na temu zarade po koncertu te rekao da je svaki nastup zasebni poslovni pothvat te da on podrazumijeva i troškove benda, razglasa, majstora tona, svjetla, benzina, reklama... Nakon svega istaknuo je i da na puno koncerata nije bilo zarade, nego minus te da svaki nastup nosi rizik. Glazbenik je u intervjuu komentirao i raspad Hladnog piva te brojne pjesme koje su ga "stigle". Kazao je i da je nova pjesma dokumentaristička te da ne planira cijeli album posvetiti ovom razdoblju, a podijelio je i dojmove publike.