Ella Dvornik objavila važno upozorenje za pratitelje: 'Za razliku od mene taj glas pravilno govori hrvatski'

Poznata influencerica i poduzetnica Ella Dvornik nedavno je putem svojih društvenih mreža upozorila pratitelje na neovlašteno korištenje svog lika i glasa u promociji jedne online igre. Na Instagram storyju, Ella je jasno istaknula kako nije dala niti glas niti dopuštenje da se njezin lik koristi za reklamne svrhe povezane s tom igricom.

U svojoj objavi napisala je: „Nisam dala dozvolu da mi se koristi faca i glas za tu neku igricu koja vam iskače, a to možete zaključit po tome što taj AI glas pravilno priča hrvatski za razliku od mene. Da ne stavljam sad cijeli video tu, možda to i žele. Uglavnom, nemojte to skidat što god da je. I evo screen ako vam izleti ta ‘kokoš’ čisto da mi ne šaljete svi.“

Ella je naglasila kako je glas koji se čuje u spornim videozapisima vjerojatno generiran umjetnom inteligencijom, a ne njezin stvarni glas, s obzirom na razliku u izgovoru i naglasku. Također je zamolila pratitelje da ne dijele niti preuzimaju takve sadržaje jer ona nije dala svoju suglasnost za korištenje.

Ova situacija nije usamljen slučaj u svijetu poznatih osoba. Mnoge javne ličnosti diljem svijeta suočavaju se s problemima zloupotrebe svojih identiteta putem lažnih profila i neovlaštenih promocija. Primjeri uključuju poznate glumce, pjevače, sportaše i influencere koji su javno istupili upozoravajući na lažne račune na društvenim mrežama, te neovlašteno korištenje njihovih slika i imena u reklamama ili drugim marketinškim kampanjama.

U Hrvatskoj su slične probleme prijavljivale i druge poznate osobe, kao što su Tarik Filipović. Tony Cetinski, Nina Badrić, Minea i brojni drugi, što dodatno naglašava važnost edukacije o sigurnosti na internetu te potrebu za strožim zakonodavstvom i aktivnim djelovanjem platformi na sprječavanju takvih zloupotreba.

Ova situacija još jednom ukazuje na probleme s kojima se javne osobe suočavaju u digitalnom dobu, gdje se njihovi likovi i glasovi lako mogu zloupotrijebiti u svrhu marketinga, bez njihovog znanja ili pristanka. Podsjetimo, zaštita osobnih podataka i prava na lik ključni su u reguliranju takvih slučajeva. Pratitelji su podržali Ellu, a mnogi su izrazili zabrinutost zbog širenja takvih neautoriziranih sadržaja na društvenim mrežama.

