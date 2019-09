Ella Dvornik objavila fotografiju s WC-a i nasmijala sve

Ella Dvornik na društvenim mrežama često objavljuje fotografije iz privatnog života kojima često nasmije svoje pratitelje. Na posljednoj je objavila fotografiju iz WC-a, a na njoj je njena preslatka kćerkica Balie koja drži papir.

- Ovak se ide na wc kad postaneš mama - napisala je Ella i u 3 sata dobila skoro 9 tisuća lajkova. U ovome su se prepoznale i brojne mame, koje su joj komentirale kako je i kod njih slična situacija.

Foto: Facebook

- Shvatila sam da to i nije tako loša stvar kad ostanem bez wc papira, one s toliko radosti odu po njega - napisala je jedna, dok je druga dodala kako ima petero djece, te da od svoje dvadesete pa do 41. godine nikad nije bila sama na wc-u.