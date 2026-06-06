Kraljica Camilla nakon udaje se morala odreći mnogima drage navike: 'Promijenila se'

Kraljica Camilla, supruga kralja Charlesa III. morala je nakon udaje obuzdati jednu lošu naviku - psovanje, ispričao je njezin sin Tom Parkes Bowles u razgovoru za britanski radio Virgin. Parker Bowles je objasnio da je Camilla morala "korigirati" svoj jezik otkako se udala za Charlesa 2005. godine, a još više otkad je on 2022. preuzeo prijestolje. Njezin sin, inače pisac specijaliziran za hranu, objasnio je to na primjeru slavnog recepta njegove majke za pečeno pile.

Tijekom emisije "The Chris Evans Breakfast Show", voditelj je zamolio Parkera Bowlesa da podijeli kraljičin recept. "Isti je kao i uvijek. Nabavite najbolje pile koje si možete priuštiti", započeo je Parker Bowles. "'Gurnite...' odnosno, 'Stavite, molim vas, stavite limun. Stavite limun zapravo u njegovu vratnu šupljinu'." Dodao je kako je njegova majka prije imala drugačije upute. "Prije je govorila 'gurnite ga tamo gdje sunce ne sja', ali to zapravo nije ondje - to je vrat", pojasnio je na što se voditelj našalio: "Promijenila se!" "Znam", odgovorio je Tom. "A onda puno maslaca na njega i gurnete ga u pećnicu na, otprilike, 50 minuta do sat vremena, i to je to. Sve je u tome. Tako je jednostavno. Sve ovisi o kvaliteti ptice."

Inače, kraljica je poznata po svojoj naravi te je i sama priznala da se ponekada na kraljevskim događanjima mora "jako snažno uštipnuti" kako bi se suzdržala od glasnog smijeha. "Morate se smijati sami sebi, jer ako to ne možete, možete i odustati," izjavila je ranije. To je potvrdio i kraljevski biograf Tom Quinn u svojoj knjizi "Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants" gdje je jasno iznio činjenicu da Camilla nije veliki ljubitelj protokola. Ona je navodno u jednom je trenutku pitala Charlesa je li moguće riješiti se svih tih protokola jednostavno jer ih smatra besmislenima. Kralj, za kojeg se kaže da ne podnosi psovanje, navodno joj je odgovorio da se protokola drži zbog njega.

Podsjetimo, Camilla i sama privlači puno pozornosti te se često može vidjeti i kako se šali što još dodatno potkrepljuje ove tvrdnje njezinog sina. Tako je prilikom kraljevskog posjeta američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj supruzi Melaniji u travnju zbunila američku prvu damu. Camilla i Melania, obje odjevene u bijelo, zajedno su sjedile i tiho razgovarale, a tijekom tog razdoblja lagano je padala kiša. To je i kraljica u jednom trenutku komentirala i rekla: "Oh, prilično je mokro". Melania se na to nasmijala i odgovorila: "Svakako jest". Camilla je zatim, tvrdi Hicking, dodala: "Imat ćemo mokre stražnjice". Melania je, čini se, ostala zbunjena pa je kraljicu upitala što je rekla, ponovivši za njom: "Mokre stražnjice?".

Kraljica Camilla svojom izjavom zbunila Melaniju Trump, a evo o čemu je riječ

Melanijina reakcija zapravo je prilično razumljiva. Camillina rečenica na engleskom je, prema tumačenju čitačice s usana, glasila "We’ll have soggy bottoms". Doslovno bi se to moglo prevesti kao "imat ćemo mokra dna", odnosno "imat ćemo mokre stražnjice", no izraz u britanskom kontekstu ima i dodatnu, pomalo komičnu nijansu.

Fraza "soggy bottom" široj je publici postala poznata zahvaljujući emisiji The Great British Bake Off, u kojoj se koristi za opis neuspjelog peciva, najčešće pite ili tarta čije je dno ostalo vlažno, gnjecavo ili nedovoljno pečeno. U britanskoj kulturi taj je izraz s vremenom postao prepoznatljiv, gotovo šala sama po sebi, osobito zato što istodobno zvuči kao komentar o hrani i kao blaga dosjetka o stražnjici.

Upravo je u tome vjerojatno nastao nesporazum. Camilla je, sjedeći na stolici dok je lagano kišilo, vjerojatno duhovito primijetila da će im se smočiti stražnjice. No upotrijebila je izraz koji Amerikancima ne zvuči toliko uobičajeno. U američkom engleskom za stražnjicu se češće kaže "butt", dok je "bottom" tipičniji za britanski govor i zvuči pristojnije, staromodnije ili formalnije.