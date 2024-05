Ekstravagantno vjenčanje godine: Milijarder (36) je za četiri dana slavlja izdvojio 20 milijuna eura

Društvena mreža Instagram posljednjih je dana puna fotografija s vjenčanja, kako su ga prozvali - godine! Poduzetnik Umar Kamani i model Nade Kamani izrekli su sudbonosno "da", a za višednevno slavlje par je izdvojio pozamašnih 20 milijuna eura. Osnivač brenda Pretty Little Thing, Umar Kamani i model Nada Adelle vjenčali su se na jugu Francuske, a u četiri dana održane su čak dvije ceremonije.

Slavlje je počelo u četvrtak s partyjem dobrodošlice za goste, a nastavilo se u petak s vjenčanjem na kojem su bile brojne zvijezde. U subotu je pak bilo održano tradicionalno indijsko vjenčanje. Četvrti dan slavlja, u nedjelja, bila je rezerviran za opušteno roštiljanje s kojim su zaključili cijelu ekstravaganciju na koju su potrošili više od 20 milijuna eura. Na slavljeničkom vikendu u Francuskoj stigli su brojni poznati, a među kojima su i supermodel Naomi Campbell, pjevačica Christiana Milian, glumica Tessa Thompson, jedna od najpopularnijih domaćih influencerica Tamara Kalinić, a u petak su nastupili slavni pjevači Andrea Bocelli i Mariah Carey. Za vjenčanje u petak, održano u hotelu du Cap-Eden-Roc. Nade je odabrala vjenčanicu francuske kuće Dior, koju je samo za nju kreirala Maria Grazia Chiuri.

GALERIJA Vjenčanje poduzetnika Umar Kamani i modela Nade Kamani

Kako su mediji prenosili, jedini zahtjev koji je mladenka imala bio je da vjenčanica bude jednostavna, bez previše ukrasa. Haljina je sašivena od materijala peau de soie, odnosno padesoy, a što je luksuzna svilena tkanina često korištena za vjenčanice, a mlada je uz dugački šlep nosila i veo od tila i čipke. - Htjela sam da vjenčanica sama po sebi bude detalj - dekolte, kroj, linije... Zamislila sam haljinu koja će biti bezvremenska, utjeloviti gracioznost i sofisticiranost koja je uvijek u trendu. Djelomično me inspirirala jedna crna haljina Grace Kelly - kazala je mladenka te dodala: - To je trenutak o kojem svaka djevojčica sanja, ali ovo je zaista bila bajka - vjenčanje s toliko stila, na takvoj lokaciji i naravno, za muškarca iz snova.

Dok je ona hodala prema oltaru, Andrea Bocelli pjevao je "The Prayer". Mladenci su kasnije u intervjuu za Vogue Arabia priznali kako im je trenutak u kojem su se ugledali pred oltarom bio najljepši u svadbenom vikendu. Par se zaručio 2021. godine, a zaruke nisu bile ništa manje ekstravagantne. Naime, 36-godišnji milijarder je tada unajmio opernu kuću u Monte Carlu, ispunio je s 10 tisuća bijelih ruža i svijećama te angažirao 25 glazbenika da odsviraju pjesmu "Beauty and the Beast". Model i poduzetnik prvi su put viđeni zajedno 2020. godine tako da su zaruke bile brže od same realizacije vjenčanja koje mnogi nazivaju vjenčanjem godine.

