VIDEO Baby Lasagna za Večernji o ritualima prije nastupa: 'Molim se i boksam u prazno...'

Baby Lasagna je sa svakom probom sve veći favorit za pobjedu na Euroviziji. Vatreni nastup našeg Marka Purišića nikog ne ostavlja ravnodušnim, a uoči današnje probe razgovarali smo s njim u hotelu u Malmöu u kojem je smještena naša delegacija. - Ne razmišljam o tome što će biti sutra. Probe su odrađene i znam otprilike kako će to izgledati u polufinalu. Fokusiran sam samo na sebe i na svoj nastup - kazao nam je Marko i otkrio kakve rituale ima prije nastupa.

- Molitva i nekad boksanje u prazno. Znam i poslušati rap muziku - kaže Marko i dodaje da mu je jedan od rituala prije spavanja gledanje serije "U uredu", koju ponavlja negdje deseti put. - Michael mi je najdraži lik, a omiljena mi je cijela prva sezona. Bolja mi je američka verzija od engleske. Obožavam taj njihov cinični humor i susramlje. Tu sam našao neku svoju komfort zonu. Gledat ću je i večeras ako me Elizabeta pusti. Ona ne može to gledati toliko puta kao ja - nasmijao se Marko i dodao kako su to pitanja koja voli.

VIDEO: Baby Lasagna dan prije nastupa na Euroviziji

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naš predstavnik jučer je prošetao tirkiznim tepihom i odgovarao na brojna pitanja novinara. Bilo mu je zanimljivo premda, rekao je, više voli biti u backstageu s ekipom. - U tome najviše uživam u ovom procesu - dodao je Baby Lasagna i opet spomenuo da mu nedostaju njegove mačke Gertruda, Branka i Stipe, koje čuva Elizabetina baka.

VEAZNI ČLANCI:

- Ovisi o raspoloženju, danas mi recimo najviše fali Gertruda. Čudno mi je što ovdje još nismo vidjeli ni jednu mačku. Dozivali smo ih i niti jedna se nije odazvala - rekao nam je Marko i dodao kako voli i pse, ali ima traume od njih jer su ga grizli dok je bio dijete. - Sad bježim od njih, dok ne postanemo prijatelji. Onda je OK - veli Baby Lasagna kojem nedostaje njegov Umag, more i prijatelji. Kod Malmöa mu se sviđa što je velik grad a ima energiju malog grada.

FOTO Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

Danas je u Malmö Areni generalna proba polufinala koju će pratiti i stručni žiriji. Kako nam je objasnio šef hrvatske delegacije Tomislav Štengl, njihovi glasovi uzet će se u obzir samo ako bude problema s glasovima publike. Podsjetimo, za ulazak u finale u polufinalima odlučuje samo publika, dok u finalu o pobjedniku odlučuju i žiri i publika.