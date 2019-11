EKSKLUZIVNO Goran Bogdan: 'Ne boli me k... za Hrvatsku. Reagirao sam na pravljenje fame'

Nakon velikog uspjeha koji je serija “Senke nad Balkanom” požnjela u svim državama bivše Jugoslavije, ekskluzivno nam je potvrđeno da će konačno i hrvatski gledatelji imati prilike vidjeti serijal čija je druga sezona predstavljena na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu.

– RTL Hrvatska otkupio je prava na prikazivanje serije “Senke nad Balkanom” Dragana Bjelogrlića, a gledatelji će biti pravovremeno obaviješteni o tome kad će se serija prikazivati – potvrdili su nam s RTL-a.

Naime, osim što su publika i kritika jednoglasne u tome da je riječ o odlično odrađenom poslu, proteklih je dana serija ponovno došla u žižu javnosti upravo zbog jednog intervjua koji je Goran Bogdan, inače jedan od glavnih glumaca, dao srpskim medijima.

Naime, hrvatski glumac dao je intervju srbijanskom tabloidu Alo! povodom početka emitiranja druge sezone serije autora Dragana Bjelogrlića i brzo se stvorila nova kontroverzija oko serije koja uživa veliku popularnost u zemljama bivše Jugoslavije.

Plejada povijesnih osoba

Bogdan je u tom intervjuu na pitanje zbog čega serija nije prikazivana u Hrvatskoj navodno kazao: “Ma boli me k... za Hrvatsku i za to što serija tamo nije prikazana. Slobodno to tako napišite.” Kažemo navodno jer glumac je za Večernji list izjavio da tako nešto uopće nije rekao već da je izvađeno iz konteksta. – Pitam se ima li smisla komentirati? Nitko me do sada nije ništa pitao. Nisam to rekao. Ali kao da je bitno... Nisam rekao da me boli k.... za Hrvatsku, nego da me boli k... hoće li Hrvatska ili bilo tko drugi emitirati "Senke nad Balkanom". Referirao sam se na emitiranje serije, a ne na emotivne osjećaje prema svojoj ili bilo kojoj državi. Hvala vama. Prvi ste koji me išta pitate – rekao nam je Bogdan i dodao kako ne želi da se umjetnost stavlja u kontekst nacionalnog niti da se stvara neka fama i problematika tamo gdje je nema o tome ima li itko problem s bilo kojim umjetničkim djelom, osim kad je riječ o kvaliteti.

– Smatram da je umjetnost iznad granica i koristiti je za produbljivanje ili, još bolje, pravljenje problema tamo gdje ih nema u najmanju je ruku krivo. Ono na što sam ja reagirao je pravljenje fame, živcira me to da emitiranje ili neemitiranje jedne, na kraju ipak samo serije bude išta drugo osim – emitiranja ili neemitiranja. Što je najsmješnije, koliko ja znam, "Senke" će se sljedeće godine emitirati na RTL-u. Toliko o svemu – zaključio je Bogdan.

U ovoj intrigantnoj seriji u kojoj ima i kraljevskih društava, dvorskih i političkih intriga, akcije, pa i Kozaka i Staljinovih ubojica puno je i povijesnih likova, poput Mustafe Golubića kojega tumači upravo Goran Bogdan.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

O Golubiću se u nekoliko navrata pisalo i u Hrvatskoj kao o kontroverznoj osobi, atentatoru s izravnom vezom i sa samim Staljinom pa i jednom od zavjerenika u ubojstvu prijestolonasljednika Franje Ferdinanda. U seriji se pojavljuje i još jedan lik iz naše prošlosti, a to je Ante Pavelić. Vijest da se u Srbiji snima serija u kojoj postoji lik Ante Pavelića u Hrvatskoj je kod dijela javnosti odmah izazvala kontroverzu bez obzira na to što je Pavelić u doba odvijanja serije tek odvjetnik koji se povezuje s makedonskim VMRO-om i služi tek kao zanimljivi dodatak seriji. Glumi ga još jedan hrvatski glumac, a to je Bojan Navojec. Serija je prikazana u gotovo svim zemljama bivše Jugoslavije odmah nakon što je prikazana u Srbiji, ali naše televizije nisu je tada otkupile. Ima ih koji misle da i zbog gore spomenutih povijesnih ličnosti serija nije emitirana u Hrvatskoj iako doista nije bio neki problem pronaći je i pogledati negdje na internetu.

Dragan Bjelogrlić svu svoju umjetničku kreativnost i talent utkao je u ovu seriju u kojoj i sam glumi, a kada je tijekom ovogodišnjeg izdanja Sarajevo Film Festivala s glumačkom ekipom predstavio novu sezonu publici, pitali smo ga ima li on odgovor na pitanje zašto serija nije prikazana u Hrvatskoj.

– Nekim čudom se serija nije prikazivala samo u Hrvatskoj. Sad se počinje prikazivati u Bugarskoj, Rumunjskoj i Grčkoj, a čujem da će je gledati i u Južnoj Americi. Složit ćete se kako je apsurdno da se ne prikazuje kod vas jer u “Senkama” igra desetak vrsnih hrvatskih glumaca. I za mene je to veliko iznenađenje, posebno jer ste gledali sve moje ranije serije i filmove, i po tome sam jedan od rijetkih autora iz Beograda. Svi ti projekti bili su jako gledani i popularni, a ovo je prvi koji se ne prikazuje. Prvo sam mislio da je to zato što se spominju ustaše, a tu je i Ante Pavelić, kojeg igra Bojan Navojec. Ne vjerujem da je to problem. Ili možda jest, ali meni to ne ide u glavu – iskreno nam je rekao Bjelogrlić.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL