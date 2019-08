Festivalska premijera znanstveno-futurističkog dokumentarca Večernjeg lista

U kinu pod zvijezdama na 20. Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu u četvrtak navečer održala se festivalska premijera našeg prvog znanstveno-futurističkog dokumentarca “2068.” u produkciji Večernjeg lista. Redatelj filma Robert Bubalo najavio je uoči projekcije filma kako se radi o filmu koji otvara brojna pitanja o svijetu budućnosti.

– Neka od njih su ona o kojima stalno razmišljamo i o kojima čovjek teži otkako je postao: produljenje života i besmrtnost. Znanstvenici jednostavno objašnjavaju zašto čovjek ne može živjeti dulje od 100, najviše 120 godina, ali i objašnjavaju koja su tri puta koja će nas dovesti do znatnog produljenja života od tisuću, možda i više godina – rekao je Bubalo uoči premijere.

Distopija i utopija

Film je nastao kao kulminacija velikog multimedijalnog projekta Večernjeg lista za promociju znanosti i inovativnosti, a koji je započeo kao serija eseja, postao specijal, a i ukoričena knjiga pod nazivom “2068.: Pogled u budućnost”. Desetero je hrvatskih vodećih znanstvenika i stručnjaka, svatko u različitom području, dalo svoje prognoze kako će svijet izgledati za 50 godina. Ipak, tu nije riječ samo o nagađanjima, već iza njih stoje čvrste znanstvene pretpostavke. Ovaj je dokumentarac okupio kako distopijske tako i utopijske vizije budućnosti, a prikazan je drugog dana festivala u programu “Domaći autori”. U filmu su glumila i poznata glumačka imena poput Marijane Mikulić i Gorana Bogdana, oboje Širokobriježana, koje je ova premijera u rodnom gradu posebno obradovala.

– Svidjela mi se tema kako eminentni hrvatski znanstvenici vide našu budućnost. Dobro je to propitkivati iz današnjeg stava. Međutim, nije stvar kako će nam biti budućnost, nego, razmišljajući o njoj, kako što intenzivnije djelovati na našu sadašnjost. Kakva će nam biti budućnost, ne znam, ali znam da mi još uvijek na ovim prostorima djelujemo u prošlosti i još uvijek vučemo okove i još nam zvone lanci iz raznih političkih tereta na našim plećima. To je veliki problem. No, radeći ovakve filmove i promišljajući o tome, mi djelujemo danas za sutra – rekao je Bogdan o svojoj ulozi u filmu.

Njegova je kolegica Marijana Mikulić, koja u filmu tumači Martu, prvu Hrvaticu koja putuje na Mars, dodala kako je i samo snimanje filma bilo izuzetno zanimljivo iskustvo jer su među ostalim radili i u pravom simulatoru vojne letjelice!

Kino je bilo dupkom puno, a posjetilo ga je čak 350 gledatelja, od kojih je svatko imao sasvim drugačije dojmove – dok su se neki radovali, drugi su ipak strahovali. Premijeru nije propustila ni federalna ministrica kulture Zora Dujmović, koja je bila pod snažnim dojmom filma, ali očito su je više zabrinule crne prognoze nego što su je obradovale svijetle.

– Mogu čak priznati da sam sretna što sam u ovim godinama i što neću doživjeti svijet koji znanstvenici predviđaju. Pomalo me plaši sva ta tehnologija budućnosti i razvoj umjetne inteligencije, očigledni odlazak ljudskog mozga u regresiju, ljubav čovjeka i robota... Meni je ovaj ljudski vijek sasvim dovoljan – kazala je ministrica.

Podijeljene reakcije

– Problem je samo što gledamo u budućnost sa starim znanjem. Treba nam jedan novi skok u znanosti kako bismo s većom preciznošću zavirili u budućnost – komentirao je nakon filma Berislav Kutle, bivši direktor Unicredit banke u BiH.

Ženski dio publike najviše je zaintrigirala prognoza da će u budućnosti postojati umjetne maternice pa će nestati klasična trudnoća. No vrlo su podijeljena mišljenja o ovoj temi – dok dio ženske publike žali što umjetne maternice već sada nisu moguće, drugi dio grozi se i same pomisli da bi buduće dijete umjesto u trbuhu nosile u – kanti.