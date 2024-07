Ecija Belošević o koncertu u čast Olivera: 'Pijani turisti, bakljade, razglasi i probe usred noći'

nakon dvogodišnje stanke

VIDEO Celine Dion veličanstvenim nastupom s Eiffela okrunila otvaranje Olimpijskih igara

Prisutni uživo i milijuni ispred televizijskih ekrana nešto više od dvije minute uživali su u nastupu jednog od najboljih svjetskih vokala, a po završetku nastupa Celine se oglasila na svojim društvenim mrežama. Nakon što se javila, komentare izvođačice hitova poput 'My Heart Will Go On' ili 'The Power of Love' preplavili su obožavatelji.