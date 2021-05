Dvojnica Kate Middleton dobro je unovčila sličnost s vojvotkinjom

Članovi britanske kraljevske obitelji svakog dana imaju brojne obaveze službenog i privatnog karaktera. Zbog napornog ritma kraljica, prinčevi i njihove supruge često angažiraju i dvojnike, koji umjesto njih odlaze na manje obaveze. Gabriella Munro Douglas 33-godišnjakinja je koja je dobro unovčila sličnost s Kate Middleton. Dnevno je zarađivala oko 1000 funti prisustvujući korporativnim događanjima i privatnim zabavama kao dvojnica vojvotkinje od Cambridgea.

– Moja karijera Kateine dvojnice započela je 2011. Živjela sam u Windsoru, gdje sam radila kao dizajnerica namještaja, a u mjesecima koji su prethodili Kateinu i Williamovu vjenčanju u travnju, stalno su me zaustavljali ljudi i govorili kako izgledam poput nje. Nisam o tome razmišljala, no mama, koja je tada bolovala od raka debelog crijeva, nagovorila me da pošaljem fotografije agenciji za dvojnike.

Mama je, nažalost, ubrzo umrla, a ja sam već u kolovozu imala prvu gažu kao dvojnica Kate Middleton – ispričala je Gabriella britanskim medijima.

Kako je nakon udaje za Williama Velika Britanija poludjela za Kate Middleton, tako je i Gabriella počela raditi od devet do pet, a poslovi dvojnice počeli su se samo nizati.

– Bilo je nekih prekrasnih poslova, poput odlaska na ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara u Londonu 2012. i nastupa na X-Factoru. Nikad neću zaboraviti kad je Harry Styles tražio da se fotografira sa mnom. Premda mi je to bio posao, za mene je to više bila zabava. Upoznala sam puno slavnih ljudi, vidjela puno zanimljivih mjesta. To su uspomene koje čuvate cijeli život – kazala je Douglas koja je ozbiljno shvatila svoj posao pa je pratila sve što se događalo s Kate. Naučila se frizirati i šminkati poput nje, a čitala je sve novinske članke o njoj i kupovala istu odjeću. Kada je Kate nosila haljinu na točkice, Gabriella je trčala po dućanima da je pronađe prije nego što se rasproda, a kada je princeza bila trudna s Georgeom, njena je dvojnica nosila umjetni trudnički trbuh.

Na australskoj turneji dvojnici su pak obilazili gradove, a čak su se umjesto Kate i Williama pojavili i na australskoj televiziji.

- To je tek bila ludnica. Kada je objavljeno da je Kate trudna, turisti ispred Buckinghamske palače su me doslovno grabili kako bi se fotografirali sa mnom. Jednom sam s dvojnicom Pippe Middleton bila u robnoj kući Harrods, a kad su nas ljudi primijetili nastao je stampedo, ispričala je Douglas koja posebno pamti kada je s dvojnikom princa Williama letjela prvom klasom u Australiju, budući da je pravi par tada bio na australskoj turneji. Dvojnici su tada obilazili gradove, a čak su se umjesto Kate i Williama pojavili i na australskoj televiziji.

- Bilo mi je jasno da se tim poslom ne mogu puno baviti. Zato sam odlučila 2016. pokrenuti vlastiti posao. Partnera Michaela upoznala sam 2019., a danas sa sedmomjesečnim kćerkama blizankama May i Joy živimo u južnom Londonu, u stanu kojeg sam kupila zahvaljujući sličnosti s Kate Middleton, zaključila je Gabriella Munro Douglas.

