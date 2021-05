Duje Ćaleta-Car i Adriana Đurđević u potpunoj tajnosti su uplovili u bračnu luku

Naš nogometni reprezentativac Duje Ćaleta - Car i njegova odabranica Adriana Đurđević u potpunoj tajnosti su uplovili u bračnu luku, doznaje Dubrovački dnevnik iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora.

Skromno svadbeno slavlje organizirano je na terasi dubrovačkog Revelina, uz najužu obitelj i prijatelje.

Mladi par zaručio se prije tri mjeseca, a ubrzo nakon toga obznanili su kako čekaju svoje prvo dijete. Tada se Adriana pohvalila predivnim zaručničkim prstenom i napisala:

"Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKADA NE PRESTAJE. You will Forever be my Always", napisala je 28-godišnja Adriana.

Par je u vezi oko četiri godine, a upoznali su se u Zagrebu. Adriana je studij prava završila u Splitu, a u slobodno vrijeme bavila se modelingom a prije toga dugo je trenirala i tenis. Modelingom se počela baviti jer joj se i starija sestra time bavila i često ju je pratila na snimanjima i revijama i s vremenom kada joj je sestra prestala s modelingom Adriana je ušla u taj svijet. S pet godina mlađim dečkom Dujom živi u Marseilleu gdje Duje igra za Olympique de Marseille.

