KRALJEVSKA OBITELJ

'Duboko ju je povrijedio': Evo kako se kraljica Elizabeta prije smrti ponašala prema princu Harryju

Nakon preseljenja u Ameriku i iznošenje "prljavog veša" u Netflixovo dokumentarcu, kraljica je postala posebno oprezna kod interakcija s princem Harryjem

Kraljica Elizabeta II. posljednjih godina života zahladila je odnose s nekoć omiljenim unukom, princem Harryjem. Naime, nakon što je vojvoda od Sussexa 2020. godine odstupio s kraljevskih dužnosti i napustio Ujedninjeno Kraljevstvo, pokojna kraljica odbijala je s njim telefonski razgovarati bez prisutnosti svjedoka, tvrdi pisac i poznavatelj kraljevske obitelji Hugo Vickers u svojoj novoj knjizi "Queen Elizabeth II: A Personal History".

Kako piše Page Six, bliski prijatelj Buckinghamske palače otkrio je kako je Elizabeta, nakon šokantnog intervjua Harryja i njegove supruge Meghan Markle s Oprah Winfrey i početka pisanja njegovih memoara "Spare", prilikom svakog unukovog poziva inzistirala da pored nje ostane dvorska dama. - Nemir koji su Sussexi prouzročili kraljici u posljednjim godinama njezina života ne može se precijeniti - tvrdi Vickers. 

Podsjetimo, princ Harry se 2020. sa suprugom i njihovom djecom preselio u Sjedinjene Američke Države, a glavni razlog je Elizabetino neprihvaćanje njegovog zahtjeva da kraljevske dužnosti obavlja polovično. Taj potez vojvode od Sussexa iznenadio je javnost i privukao ogromnu pažnju, koju je onda Harry iskoristio kako bi zaradio milijune prodajući priču o svom životu kao najmlađeg sina kralja Charlesa i pokojne princeze Diane.

Tenzije su dodatno porasle nakon optužbi Meghan Markle u intervjuu s Oprah usmjerenih prema neimenovanim članovima uže kraljevske obitelji, za koje se kasnije nagađalo da su kralj Charles i princeza od Walesa Kate Middleton, za rasizam tijekom njezinog boravka u palači. Odgovor kraljice Elizabete vojvotkinji od Sussexa bio je da se "neka sjećanja mogu razlikovati".

Nakon preseljenja u Ameriku i iznošenje "prljavog veša" u Netflixovo dokumentarcu, kraljica je postala posebno oprezna kod interakcija s princem Harryjem. - Uglavnom bi odgovarala jednom riječju, ‘da’ ili ‘ne. Mislim da je kraljica očito željela određenu zaštitu. S Harryjem je bila na oprezu jer ju je duboko povrijedio svime što je učinio - rekao je izvor blizak palači.

Kraljičina rezerviranost po pitanju najmlađeg unuka sezala je dotle da se odbijala susresti sama s odbjeglim parom nakon što su dobili kćer, princezu Lilibet, kako bi je prvi put upoznala tijekom proslave Platinastog jubileja u lipnju 2022., samo tri mjeseca prije njezine smrti, navodi Vickers.

- Harry je tada boravio u rezidenciji Frogmore Cottage sa suprugom i njihovo dvoje djece, a ulaz je bio ukrašen balonima povodom Lilibetina prvog rođendana. Posjetili su kraljicu s djecom, koja ih je primila u prisutnosti dvorske dame - piše autor, kao i to da je kraljica zabranila Harryju i Meghan dovođenje vlastitog fotografa u strahu da će dvojac željan pažnje javno objaviti fotografiju njezinog upoznavanja s Lilibet.

U knjizi koja 8. travnja izlazi u Velikoj Britaniji Vickers tvrdi i da se Harry oglušio na bakin zahtjev da pričeka sa sklapanjem braka s Markle. - Princu Harryju u ranijem razdoblju vladavine nikada ne bi bilo dopušteno oženiti takvu djevojku, iz očitih razloga, no njihov je odnos bio dobro prihvaćen među mlađom, tolerantnijom generacijom. Princ Philip nije se dao zavarati, zvao ju je ‘Amerikanka’. Ni ostatak kraljevske obitelji nije bio posve zadovoljan. Tadašnji princ Charles savjetovao mu je da se zabavlja s njom, ali da je ne oženi. Kraljica je predložila da Harry pričeka godinu dana - naveo je autor. Naravno, Harry i Meghan naposljetku su izgovorili sudbonosno 'da' u svibnju 2018. u kapeli sv. Jurja u dvorcu Windsor.

