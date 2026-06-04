Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČESTITKA

Meghan Markle sve je iznenadila novom obiteljskom fotografijom, a povod je poseban

Foto: Reuters
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
04.06.2026.
u 14:02

Na fotografijama Lilibet nosi svjetložutu ljetnu haljinu koju je već ranije odjenula tijekom snimanja promotivnih materijala za Meghanin lifestyle brend As Ever

Meghan Markle povodom petog rođendana svoje kćeri, princeze Lilibet, objavila je na društvenim mrežama novu obiteljsku fotografiju. Vojvotkinja od Sussexa (44) na društvenim je mrežama podijelila fotografiju na kojoj princ Harry nježno drži Lilibet u naručju, dok joj se Meghan osmjehuje. Na drugoj fotografiji Lilibet stoji u vrtu obiteljske kuće u Montecitu, vrijedne oko 11 milijuna funti, promatrajući cvijeće. Meghan je uz objavu napisala: „Naša djevojčica iz snova. Sretan peti rođendan, Lili.“ Na fotografijama Lilibet nosi svjetložutu ljetnu haljinu koju je već ranije odjenula tijekom snimanja promotivnih materijala za Meghanin lifestyle brend As Ever. Meghan je još u ožujku predstavila novu kolekciju povodom Majčinog dana te podijelila fotografije na kojima Lilibet ulijeva vodu u vazu i skriva se ispod stola, promovirajući proizvode iz kolekcije.

Poput starijeg brata Archieja, Lilibet je prve četiri godine života provela daleko od očiju javnosti, odrastajući tisućama kilometara udaljena od britanske kraljevske obitelji. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa toliko su bili posvećeni zaštiti privatnosti svoje djece da nakon fotografije objavljene za Lilibetin prvi rođendan, na kojoj je djevojčica uživala na pikniku u Frogmore Cottageu, nisu objavljivali službene fotografije koje bi jasno pokazivale njezino lice. Tek kada je navršila četiri godine, Meghan je pratiteljima pružila prvi konkretniji pogled na kćer objavivši crno-bijelu fotografiju na kojoj su se jasno vidjeli Lilibetine oči i gornji dio lica. Meghan je kasnije objavila i video koji je postao viralan, a prikazuje nju i princa Harryja kako plešu u hotelskoj sobi neposredno prije Lilibetina rođenja. Vojvotkinja je pritom plesala uz popularnu pjesmu „Baby Mama“.

Nekoliko dana poslije na Instagramu je dokumentirala obiteljski dvodnevni posjet Disneylandu, uključujući susret Archieja i Lilibet s Elsom iz animiranog filma „Snježno kraljevstvo“. Meghan je nastavila dijeliti obiteljske trenutke i povodom Međunarodnog dana djevojčica, tijekom proslave Noći vještica te kroz tradicionalnu božićnu čestitku obitelji Sussex.  Za razliku od Lilibet, Archiejevo lice nije viđeno na fotografijama još od božićne čestitke obitelji Sussex iz 2021. godine. Princ Harry i Meghan Markle više su puta javno zagovarali snažniju zaštitu djece na internetu, uključujući podršku zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Australiji. Prošle godine u New Yorku predstavili su memorijal posvećen mladima koji su izgubili život zbog štetnih posljedica društvenih mreža te se susreli s obiteljima koje smatraju da su društvene mreže igrale ulogu u smrti njihove djece.
Ključne riječi
showbiz Lilibet rođendan kći prince Harry Meghan Markle

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
JUBILARNA EMISIJA

Poznati novinar nakon pobjede u Potjeri: 'Kiksao sam više nego što sam mislio da hoću'

Iako mnogi smatraju kako tremi pridonosi manjak televizijskog iskustva, Panjkota kaže kako mu ono zapravo i nije bilo od velike pomoći jednom kad su krenula pitanja.  - U trenutku kada pitanje ide, moraš biti sto posto unutra i slušati svaku riječ koja se izgovara. Nekad čuješ točan odgovor koji nisi dao pa razmišljaš zašto ga se nisi sjetio, a već dolazi iduće pitanje - rekao je

Video sadržaj
gotovo nemoguće izbjeći

Žene obožavaju ovog glumca, a mi smo istražili sve što niste znali o talentiranom Jacobu iz Euforije

Danas ga nazivaju nasljednikom Marlona Branda i "novim kraljem Hollywooda", a titula mu stoji kao salivena. S visinom od gotovo dva metra, glasom koji podsjeća na zlatno doba filma i karizmom koja se ne može izučiti, Jacob je postao ultimativni "it" dečko, no ne bez pokrića: kritičari se slažu kako je veći od njegove popularnosti još samo njegov talent. A ni ljepota nije odmogla...

Rijeka: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoči početka kvalifikacija za Europsko prvenstvo
20
PRIVATNI ŽIVOT MLADOG TALENTA

FOTO Srce Joška Gvardiola ukrala je seksi plavuša! On da nije nogometaš bio bi ribar poput svog oca

O privatnom životu jednog od najuspješnijih hrvatskih nogometnih reprezentativaca Joška Gvardiola malo se zna. Ono što je sigurno jest da 24-godišnji branič uživa veliku popularnost, ali i ono najvažnije - najveću podršku svoje obitelji. Tu su za njega roditelji Tihomir i Sanja Gvardiol te njegove sestre Franka i Lorena, a srce mu je ukrala studentica Lu

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!