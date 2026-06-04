Meghan Markle sve je iznenadila novom obiteljskom fotografijom, a povod je poseban

Meghan Markle povodom petog rođendana svoje kćeri, princeze Lilibet, objavila je na društvenim mrežama novu obiteljsku fotografiju. Vojvotkinja od Sussexa (44) na društvenim je mrežama podijelila fotografiju na kojoj princ Harry nježno drži Lilibet u naručju, dok joj se Meghan osmjehuje. Na drugoj fotografiji Lilibet stoji u vrtu obiteljske kuće u Montecitu, vrijedne oko 11 milijuna funti, promatrajući cvijeće. Meghan je uz objavu napisala: „Naša djevojčica iz snova. Sretan peti rođendan, Lili.“ Na fotografijama Lilibet nosi svjetložutu ljetnu haljinu koju je već ranije odjenula tijekom snimanja promotivnih materijala za Meghanin lifestyle brend As Ever. Meghan je još u ožujku predstavila novu kolekciju povodom Majčinog dana te podijelila fotografije na kojima Lilibet ulijeva vodu u vazu i skriva se ispod stola, promovirajući proizvode iz kolekcije.

Poput starijeg brata Archieja, Lilibet je prve četiri godine života provela daleko od očiju javnosti, odrastajući tisućama kilometara udaljena od britanske kraljevske obitelji. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa toliko su bili posvećeni zaštiti privatnosti svoje djece da nakon fotografije objavljene za Lilibetin prvi rođendan, na kojoj je djevojčica uživala na pikniku u Frogmore Cottageu, nisu objavljivali službene fotografije koje bi jasno pokazivale njezino lice. Tek kada je navršila četiri godine, Meghan je pratiteljima pružila prvi konkretniji pogled na kćer objavivši crno-bijelu fotografiju na kojoj su se jasno vidjeli Lilibetine oči i gornji dio lica. Meghan je kasnije objavila i video koji je postao viralan, a prikazuje nju i princa Harryja kako plešu u hotelskoj sobi neposredno prije Lilibetina rođenja. Vojvotkinja je pritom plesala uz popularnu pjesmu „Baby Mama“.

Nekoliko dana poslije na Instagramu je dokumentirala obiteljski dvodnevni posjet Disneylandu, uključujući susret Archieja i Lilibet s Elsom iz animiranog filma „Snježno kraljevstvo“. Meghan je nastavila dijeliti obiteljske trenutke i povodom Međunarodnog dana djevojčica, tijekom proslave Noći vještica te kroz tradicionalnu božićnu čestitku obitelji Sussex. Za razliku od Lilibet, Archiejevo lice nije viđeno na fotografijama još od božićne čestitke obitelji Sussex iz 2021. godine. Princ Harry i Meghan Markle više su puta javno zagovarali snažniju zaštitu djece na internetu, uključujući podršku zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Australiji. Prošle godine u New Yorku predstavili su memorijal posvećen mladima koji su izgubili život zbog štetnih posljedica društvenih mreža te se susreli s obiteljima koje smatraju da su društvene mreže igrale ulogu u smrti njihove djece.