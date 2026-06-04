Zagreb pleše kao nekad: Stižu najveći hitovi 2000-ih u Boogaloo

Zagreb će početkom lipnja postati središte nostalgije i plesne euforije. U petak, 5. lipnja, u klub Boogaloo stiže party Back to the 2000’s, koji donosi najveće eurodance i trance hitove generacije koja je obilježila početak novog tisućljeća.

Iza projekta stoji domaći DJ Cliff Van Delort, koji ovim konceptom želi vratiti atmosferu klubova s početka 2000-ih i podsjetiti publiku na glazbu koja je tada dominirala europskom scenom.

„To je razdoblje donijelo neke od najvećih dance i trance hitova – od Scootera i Darudea do DJ Sash!a, Gigi D’Agostina i Faithlessa. Ta glazba i danas ima nevjerojatnu energiju i puni plesne podije“, ističe Van Delort.

Projekt je već uspješno predstavljen u Splitu, gdje su održana dva rasprodana partyja u klubu Porat, uz iznimno pozitivne reakcije publike.

„Atmosfera je bila odlična – puno emocije, energije i plesa od početka do kraja večeri. Upravo zbog toga odlučili smo projekt dovesti i u Zagreb“, dodaje.

Za zagrebačko izdanje odabran je Boogaloo, klub koji već desetljećima ima kultni status na domaćoj klupskoj sceni i sinonim je za kvalitetne glazbene programe. Publiku očekuje večer ispunjena hitovima izvođača poput Scootera, Darudea, DJ Sash!a, Faithlessa, Mauro Picotta i Gigi D’Agostina, uz setove DJ-a Cliffa Van Delorta te gostujućih DJ-eva iz Splita – Mean Mareen i Schoolboy.

Cilj organizatora je stvoriti atmosferu u kojoj će plesni podij biti pun od prve do posljednje pjesme, uz prepoznatljiv zvuk koji je obilježio jednu eru klupske glazbe. Ulaznice su dostupne putem sustava Entrio: https://www.entrio.hr/event/back-to-the-2000s-30958

