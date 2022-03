Društvene mreže bruje zbog onoga što je Lady Gaga rekla Caitlyn Jenner na primanju kod Eltona Johna

Društvene mreže gore nakon videa koji je objavljen na Twitteru i ubrzo je postao viralan. Glavne akterice su Lady Gaga (36) i Caitlyn Jenner (72), koje su se susrele na dodjeli nagrada fondacije Eltona Johna.

U objavljenom videu Jenner je pitala Gagu kako je više ne vidi u lokalnom Starbucksu, a pjevačica i glumica odgovorila joj je kako je 'promijenila baristu'. Odmah nakon toga Gaga je okrenula glavu i tako signalizirala da je razgovor gotov.

- Drago mi je da sam ti vidjela, tada joj je rekla Jenner, a u razgovor se uključio i suprug Eltona Johna David Furnish, koji je rekao: "Drago mi je da sam te vidio Caitlyn."

Couldn’t make out what what Caitlyn Jenner was saying to #LadyGaga here at #EltonJohn’s #AcademyAwards viewing partying, but Gaga seemed rather formal with her. pic.twitter.com/q4vvppVJbL