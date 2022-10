Naša manekenka o dramatičnoj borbi za život: 'Iznenada sam se srušila, rekli su da neću preživjeti noć'

U ranim dvadesetim godinama Kim Kosanović imala je gotovo sve: ljepotu, talent i zavidnu modnu karijeru. A onda joj se, preko noći, savršen život pretvorio u noćnu moru. Potkraj srpnja 2017. godine mlada je manekenka iznenada pala u komu te u takvom stanju bila dva tjedna, i to zbog malformacije mozga koja joj je dijagnosticirana kada joj je bilo samo deset godina.

Liječničke prognoze nisu bile nimalo optimistične, život joj je doslovno visio o koncu, a šanse za oporavak bile su minimalne, no ta hrabra djevojka nije posustajala. Iz bitke za život izašla je kao pobjednica, a danas 29. listopada povodom obilježavanja Svjetskog dana moždanog udara prisjećamo se ispovijesti koju je Kim dala 2019. godine za Večernji list kako bi podigla svijest javnosti o moždanom udaru kod žena.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

– Žene u tom slučaju imaju puno veću smrtnost i puno teže simptome nego muškarci i o tome se treba govoriti – započinje svoju priču Kim. – Prvo nisam željela davati izjave jer sam smatrala da je to moja privatna stvar. No, kako je vrijeme prolazilo tako je želja da o tome govorim postajala sve veća. Shvatila sam da ljudi jednostavno ne shvaćaju težinu svega toga – kaže ta 27-godišnjakinja.

Prije nego što je pala u komu živjela je užurbanim tempom. Bila je zaštitno lice Guessa na globalnoj razini, a zbog modnih angažmana proputovala je gotovo cijeli svijet. – Znala sam ići s jednog putovanja na drugo. Imala sam ludi tempo. To ljeto uoči svega što mi se dogodilo upravo sam se bila vratila iz Los Angelesa. Odlučila sam otići s prijateljicama na more. Sama sam sebi rekla da se želim zabaviti. Na Zrću sam pila, pušila, tulumarila i nisam uopće spavala – prisjeća se Kim. Nakon toga je ljetni provod nastavila u Budvi te kod prijatelja u Podgorici gdje je nakon samo nekoliko dana uslijedila prava drama. - Sjedila sam u dnevnom boravku, jela i gledala televiziju. U jednom trenutku osjetila sam najjaču moguću bol koja postoji, trgnula se i krenula kao robot prema kupaonici. Prijatelj me pitao kamo idem, a ja mu nisam mogla odgovoriti. Hodala sam prema kupaonici i padala. Ušla unutra, zaključala se, došla do WC školjke i pala. U glavi mi je samo bilo: Ako se sad ne ustaneš i ne makneš iz kupaonice, umrijet ćeš ljudima u kući. Nisam znala što mi se događa, ali imala sam osjećaj da ću umrijeti. Skupila sam snage, ustala, otključala vrata i pala u nesvijest prijatelju ravno pred noge – govori bivša manekenka.

U kući je odmah nastala panika. Hitna pomoć nije došla 15 minuta, a ona je bez svijesti ležala na podu i povraćala. Prijatelj koji se uz nju našao u tom trenutku shvatio je da je svaka minuta važna pa ju je odmah zajedno s bratom stavio u automobil i odvezao u najbližu bolnicu.

Foto: tomislav miletić/pixsell

– Kad smo stigli, liječnica im je rekla da bih bila mrtva da smo došli samo pet minuta kasnije. Oni su me doslovno spasili. Srećom, u bolnici se u tom trenutku našao i jedan liječnik iz Beograda koji se inače bavi malformacijama. Odmah je prepoznao što mi je i rekao kolegama da mi otvore glavu i stave dren da sva krv iziđe van. Stavili su me u induciranu komu i rekli mojim prijateljima da što prije dođu do mojih roditelja da me dođu vidjeti i pozdraviti se sa mnom prije nego što umrem. Vjerovali su da neću preživjeti noć – priča nam Kosanović. Prijatelji koji su u tom trenu bili uz nju u bolnici očajno su pokušavali doći do broja njezinih roditelja. Preko društvenih mreža slali su poruke svim njezinim prijateljima iz Zagreba. Pisali su im da joj nije dobro i da što prije trebaju doći do njezine obitelji. Bila je noć pa mnogi poruke nisu ni vidjeli, a oni koji i jesu vjerovali su da se radi o nekoj neslanoj šali.

– Mama se ni danas ne sjeća tko joj je javio da sam u bolnici. Sjećam se da mi je tata rekao da je u tom trenutku čuo najgori vrisak u životu. Odmah je potrčao s plaže u kuću i vidio mamu kako plače. Kako nisu imali vremena, odmah su iznajmili trajekt da samo zbog njih vozi iz Korčule u Split. Ondje su pak unajmili privatni avion kako bi isti dan stigli u Podgoricu – govori Kim.

Dva tjedna kome

Čim su stigli u bolnicu liječnica im je rekla da se pozdrave s kćeri i dodala da joj jedino Bog može pomoći. Sva u suzama majka je krenula u crkvu, jedinu katoličku u Podgorici, gdje je naišla na časnu sestru. Ispričala joj je što se dogodilo, a ona joj je uz riječi utjehe poklonila i dvije krunice. – Uz jednu se molila, a drugu je stavila meni pod jastuk. I tako sam preživjela prvu i najkritičniju noć – kaže. Dva je tjedna bila u komi, sasvim svjesna svega što se oko nje događa. – To je predivno stanje i nešto najmirnije što sam osjetila – otkriva Zagrepčanka. Nakon što se probudila u bolnici, ničega, kaže, nije bila svjesna. Mama joj je rekla da joj je puknula malformacija, no njoj ništa nije bilo jasno. Liječnici su joj savjetovali da se i ne pokušava prisjetiti svega što se dogodilo jer se toga nikada neće sjetiti. I vjerojatno i ne bi da se sve ono što se dogodilo nije ponovilo u snu.

– Imala sam osjećaj da sve ono što sam doživjela sada gledam negdje odozgo – prepričava Kim. Oporavak je nakon 12 dana nastavila na zagrebačkom Rebru, a potom i u Francuskoj gdje ju je operirao jedan od najvećih stručnjaka za malformacije na svijetu. Danas je sve to iza nje. Život joj se, ističe, potpuno promijenio. Promijenila je stil života i potpuno odustala od noćnih izlazaka, ali i od modnih pista. – Modni svijet više me uopće ne privlači. Nakon svega što mi se dogodilo našla sam svoju svrhu, upisala sam studij psihologije i ljudima pomažem govoreći o svemu što mi se dogodilo. Želim svima dokazati da je moguće oporaviti se i izvući nešto pozitivno čak i iz takvog negativnog iskustva – zaključuje Kim Kosanović.

