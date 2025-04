Donald Trump brutalno ponizio Georgea Clooneyja: 'Drugorazredni glumac i propali komentator!'

Nakon nedjeljnog gostovanja holivudskog glumca Georgea Clooneyja u emisiji "60 Minutes" televizijske kuće CBS, bivši predsjednik Donald Trump nije štedio riječi kritike na račun glumca, nazivajući ga "drugorazrednim" i "propalim političkim komentatorom". Kako prenosi The Guardian, povod Trumpovoj reakciji bila je Clooneyjeva rasprava o slobodi medija i njegovoj novoj broadwayskoj ulozi.

Tijekom intervjua, Clooney je promovirao svoju broadwaysku adaptaciju filma "Good Night, and Good Luck", u kojoj glumi legendarnog novinara Edwarda R. Murrowa. Film, a sada i predstava, prati Murrowovu borbu protiv senatora Josepha McCarthyja i njegovog antikomunističkog progona 1950-ih. Clooney je povukao paralele između tog povijesnog razdoblja i današnjeg stanja medija, ističući važnost uloge novinara kao "četvrte sile" u društvu. "Kada ostale tri grane vlasti zakažu, kada nas sudstvo, izvršna i zakonodavna vlast iznevjere, četvrta sila mora uspjeti," rekao je Clooney, referirajući se na medije. Dodao je kako vlade nikada nisu voljele slobodu medija, bez obzira na političku orijentaciju.

Clooney je posebno istaknuo trenutne izazove s kojima se suočavaju mediji, spominjući Trumpove tužbe protiv velikih medijskih kuća, uključujući CBS News i ABC News. Prema Clooneyju, takve akcije predstavljaju pokušaj zastrašivanja i ušutkavanja novinara. "Vidimo tu ideju korištenja vlade za zastrašivanje ili kažnjavanje ili korištenje korporacija – kako bi novinare učinili manjima," izjavio je i nastavio: "Novinarstvo i govorenje istine moćnicima mora se voditi kao što se vodi rat. To se ne događa slučajno. Potrebni su ljudi koji kažu: 'Napravit ćemo ove priče, a vi ćete morati krenuti na nas"', zaključio je glumac.

Trump je na Clooneyjeve komentare reagirao putem svoje društvene mreže Truth Social, gdje je emisiju "60 Minutes" nazvao "potpunim reklamnim člankom" za Clooneyja. "Zašto bi sada već visoko diskreditirani '60 Minutes' radio potpuni 'puff piece' o Georgeu Clooneyju, drugorazrednoj filmskoj 'zvijezdi' i propalom političkom komentatoru?" napisao je Trump. Također je optužio Clooneyja da je prvo podržavao Joea Bidena, a zatim ga "odbacio kao psa" nakon debate, te da je, navodno po nalogu Obaminog tima, počeo podržavati Kamalu Harris. Trump je ponovio i svoje optužbe protiv "60 Minutes", tvrdeći da su lažno ubacili odgovore u intervju s Kamalom Harris, nazivajući to "jednim od najsramotnijih i najnepoštenijih događaja u povijesti televizije".

Clooney, dugogodišnji pristaša Demokratske stranke, također je u intervjuu branio svoju odluku da u srpnju prošle godine u New York Timesu objavi otvoreno pismo u kojem poziva tadašnjeg predsjednika Joea Bidena da se povuče iz predsjedničke utrke. Objasnio je da je to učinio jer je "odgojen da govori istinu" i da je bio "iznenađen" Bidenovim nastupom na jednom prikupljanju sredstava. Ovaj sukob između Trumpa i Clooneyja još je jedan primjer napetosti između bivšeg predsjednika i medija, kao i poznatih osoba koje se javno izjašnjavaju o političkim pitanjima. Clooneyjeva predstava "Good Night, and Good Luck" i njegova razmišljanja o slobodi medija očito su dotakli živac, potaknuvši oštru reakciju bivšeg predsjednika.

VIDEO: Marko Bošnjak: 'Ne volim svećenike koji propagiraju skroman život, a voze najskuplje automobile dok su ljudi gladni'