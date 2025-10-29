Dominik iz 'Života na vagi': 'Tada sam se baš osjetio prevareno. Oni su s mojim novcem putovali po Disneylandu'

Dominik, natjecatelj devete sezone 'Života na vagi', poznat po svojoj oštroumnosti i promišljenom pristupu igri, tijekom posljednjeg vaganja prije finala iskreno je progovorio i s gledateljima podijelio duboko dirljivu priču o prijevari koja ga je, kako sam kaže, naučila tešku lekciju o povjerenju i ljudskoj prirodi. Njegova priča započela je kao čin čiste humanosti i profesionalne etike.

Kao fizioterapeut, Dominik je na molbu kolegice liječnice pristao pomoći obitelji s djevojčicom koja se suočavala s teškom dijagnozom i motoričkim poteškoćama. Ganut teškom situacijom obitelji, odlučio je raditi s njima gotovo bez naknade. "Ja sam stvarno nekako iz svoje dobre volje to radio skoro pa besplatno", prisjetio se Dominik, opisujući kako je s ljubavlju i predanošću pristupao terapiji, želeći olakšati život bolesnoj djevojčici. Nedugo nakon što su se on i supruga vjenčali, uslijedio je poziv koji će sve promijeniti.

"Dobio sam poziv od iste te obitelji da im nešto jako hitno treba, da trebaju novce za nekakav lijek za malenu", ispričao je. Bez oklijevanja, vođen isključivo željom da pomogne, odmah im je posudio, kako kaže, "izrazito pristojnu" svotu novca. Posuđeni novac nikada nije vidio. Uslijedila su obećanja i izgovori koji su se ponavljali iz dana u dan. "Nemoj me lagati, nemoj mi govoriti 'sutra ću, preksutra ću'", s gorčinom je opisao Dominik osjećaj nemoći dok je shvaćao što se događa. Ipak, ono što je uslijedilo potpuno ga je slomilo. "Da bi ih vidio za par tjedana kako ista ta obitelj putuje negdje po Disneylandu", otkrio je šokantan detalj. U tom trenutku, osjećaj povrijeđenosti bio je ogroman.

"Možda je to prvi put da sam se baš osjetio prevareno. U tom trenutku sam se osjećao baš na magarcu", priznao je. Objasnio je kako mu nikada nije bio problem darovati novac, ali boljela ga je laž i manipulacija. "Nisam imao problem ni s time da ja darujem te novce nekome, ali nemoj me lagati." Iako povrijeđen, Dominik je odlučio taj dug otpisati i smatrati ga poklonom za djevojčicu, koja u cijeloj priči nije bila ništa kriva. Ipak, ožiljak je ostao. "Rekao bih da sam prilično jeftino platio tu školu povjerenja", zaključio je svoju ispovijest. Ovo bolno iskustvo, priznao je, oblikovalo je njegov pogled na svijet i ljude, a odraz se vidi i u njegovom pristupu igri u 'Životu na vagi'. Strah da ponovno ne ispadne naivan ili "glup" jedan je od pokretača njegove strategije, gdje se, kako kaže, "bolje ispasti glup nego iz aviona". Kroz ovu priču, gledatelji su dobili uvid u dublje slojeve osobnosti jednog od najzanimljivijih kandidata sezone, shvativši da se iza hladne strategije krije čovjek koji je naučio bolnu lekciju na najteži mogući način.