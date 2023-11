Domaći rekorderi u alimentacijama: Jedan će u zatvor, a drugi plaća više od dvije tisuće eura

Nakon što je u proljeće 2021. Općinski kazneni sud u Zagrebu proglasio bivšeg nogometaša Boška Balabana krivim zbog neuzdržavanja djece te ga osudio na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od godine dana, s uvjetnom kaznom od četiri godine, u srpnju ove godine donesena je pravomoćna presuda prema kojoj je bivšem nogometašu opozvana uvjetna osuda te mu je određena zatvorska kazna od godinu dana zbog toga što je nakon uvjetne presude izbjegavao plaćanje uzdržavanja. Za izdržavanje djece Balaban nije isplatio 300 tisuća kuna, a sud mu je naložio kako u roku od dvije godine mora isplatiti dug te uz to plaćati i redovitu alimentaciju. Naravno, ne učini li to, sud može povući odluku o uvjetnoj kazni i bivši nogometaš u tom slučaju ide u zatvor.



Kako je doznala Slobodna Dalmacija, prema presudi Balaban ide u zatvor u siječnju 2024. jer nije podmirio dug za uzdržavanje djece koji sad već iznosi otprilike vrtoglavih 600 tisuća kuna. Inače, bivši vatreni i Kraljica Hrvatske 1995., a danas poduzetnica Iva Radić u braku su bili 17 godina, no nisu uspjeli ostati u dobrim odnosima niti zbog djece, zbog čega je Iva, kao njihov zakonski skrbnik, pravdu morala potražiti na sudu. Nakon razvoda su se nagodili o visini uzdržavanja, no kako se on nije pridržavao dogovora, Iva je bila primorana pokrenuti ovrhu što nije donijelo uspjeha zato što je Balaban svu imovinu i prihode prenio u susjednu Bosnu i Hercegovinu, pisali su mediji. Nije joj preostalo ništa drugo nego da pravdu potraži na sudu, odnosno da pokrene kazneni progon. Osim toga, nudila mu je više puta mogućnost da tužbu riješe mirnim putem, no on nije imao sluha za to. Nije se pojavljivao na ročištima te je promijenio nekoliko odvjetnika kojima je otkazao punomoć.



Ako se prisjetimo davne 2014. godine, najpoznatija domaća pjevačica Severina Vučković tada je dobila skrbništvo nad sinom Aleksandrom, a njegov otac Milan Popović imao ga je pravo viđati svaki drugi vikend te su smjeli zajedno napustiti Lijepu našu. Milanu je tada bilo izrečeno da za sina Aleksandra svakog mjeseca mora isplaćivati 15.000 kuna, odnosno 2.000 eura. Tadašnja Severinina odvjetnica Jadranka Sloković najavila je žalbu na odluku o iznosu alimentacije i odluku da Aleksandar smije s ocem izaći iz Hrvatske, o čemu je Večernji list izvještavao 2014. godine.

Alimentacija u visini od tadašnjih 15.000 kuna bila je jedna od najviših poznatih dosuđenih alimentacija. Roditelji djeteta naravno mogu se dogovoriti i za više alimentacije, ali sud do tada nije imao praksu izricati ih. – Nema tablice po kojoj se alimentacija izračunava, odluka se donosi na temelju niza informacija i ovisi o procjeni suca – objasnio nam je tada jedan zagrebački odvjetnik. – U obzir se prije svega uzima djetetova dob jer nema iste potrebe novorođeno dijete i dječak u osmom razredu. Gledaju se i izvanškolske aktivnosti, zatim je li dijete bolesno pa mora li imati posebnu vrstu prehrane... A onda je tu i imovinsko stanje roditelja, pri čemu se ne gleda samo plaća nego ukupno imovinsko stanje – rekao je odvjetnik za Večernji list.



Naravno, nije Milan jedini koji je tada morao isplaćivati visoku alimentaciju. Hrvatski glumac Goran Višnjić s američkom adresom, svojevremeno je mjesečno Mireli Rupić trebao isplaćivati 9.000 kuna, odnosno 1.195 eura za tada sedmogodišnju kći Lanu Lourdes, o čemu smo također tada pisali. Glumac, pisalo se tada, jedno vrijeme nije želio priznati malu Lanu. No na kraju je ipak to učinio bez DNK analize te je pristao plaćati navedeni iznos. Danas se tata i kći odlično slažu te je Lanu prihvatila i Goranova nova obitelj te supruga Eva. Bivši profesionalni košarkaš Goran Giriček bio je dužan Nataši Gulan isplaćivati za tada desetogodišnju kćer Laru 7.000 kuna mjesečno, odnosno 929 eura. On se tada žalio sudu smatrajući da je svota previsoka, kako smo tada doznali.



Srpski reper Stefan Đurić Rasta, koji je ovih dana glavna tema domaćih medija zbog incidenta nastalog nakon što su malodobna djeca, 16-godišnjaci, trebali čekati ispred krcatog zagrebačkog kluba te na kraju nisu ušli, mjesečno plaća bivšoj supruzi folk pjevačici Ani Nikolić 2.000 eura za kćerkicu Taru. Medij su naveli kako su bez ikakvog problema dogovorili taj iznos.

