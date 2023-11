Vitasović rastužio fanove: 'Idem sa suprugom izvan države. Pun mi je klinac mikrofona i pijanih ljudi'

Pjevač Alen Vitasović nedavno je završio u pulskoj bolnici zbog problema sa zdravljem. Zbog toga se kaže odlučio povući sa scene i odmoriti se. Kazao je kako će sa suprugom otići izvan države na nekoliko mjeseci. Tvrdi da uopće neće pjevati.

- Ići ću vjerojatno sa suprugom dva, četiri, pet mjeseci negdje izvan države. Neću pjevati uopće. Odmorit ću se nakon 50 godina od glazbe. Materijal je gotov, možda snimim još jednu ili dvije pjesme i na ljeto ponovno planiram svirati i raditi - rekao je Alen za Istarski.hr.

Potvrdio je i da će koncert koji je trebao biti održan u siječnju održati u svibnju. - Pedeset i nešto godina sam na pozornici i meni je pun klinac držati taj fu*king je*eni mikrofon i derati se po cijele noći u zadimljenom, u društvu pijanih i na kraju se ja napijem s njima. Gubljenje noći, gubljenje obitelji, gubljenje zdravlja, gubljenje svega. San rekao 'ej, Vitasoviću, ajde sredi se radi svoga zdravlja", izjavio je Alen koji nam je u velikom intervjuu za Ekran Večernjeg lista otkrio zašto je završio u bolnici.

- Uh, da. Trebali smo za Martinje napraviti veliki koncert u zagrebačkom klubu Boogaloo, ali jako sam se razbolio pa smo to premjestili za 13. siječnja, koja je to već godina? Da, 2024. ma, bio sam dobro, ali mi je odjedanput bilo jako zlo, povratio sam valjda dvije litre krvi. Naime, zadebljale su mi i onda i pukle arterije u grlu. Krv je tekla u želudac i tamo zakuhala, bilo mi je strašno loše. Supruga je zvala hitnu pomoć i doktorica je rekla da ću teško preživjeti do bolnice. No, ne znaju oni kakav sam ja igrač. U bolnici su mi stavili infuzije i nakon dva sam dana došao k sebi. Pitali su me kako se zovem i još nekoliko pitanja i shvatili da sam se izvukao. Tri dana nisam ništa jeo niti pio da se to grlo sanira. Kako cijeli život živim samo od glazbe, bilo me strah hoću li opet moći pjevati. Ništa drugo i ne znam raditi, ne mogu sada ići u tvornicu i nešto variti. Rekao sam sebi, preživi i pjevaj još malo, a onda crkni, tko te j..e. Evo, živ sam, oporavljam se jer sam imao i atrofiju mišića, posebno na nogama jer sam danima ležao, pa jedva hodam - kazao nam je ranije Alen, a prema novim informacijama pjevač je odlučio da će taj koncert ipak održati tek u svibnju 2024. godine.

No, uvjerava obožavatelje da od glazbe neće odustati. - Upravo zato što obožavam muziku, što je muzika moj život, što želim umrijeti na pozornici, i zato sam išao napraviti konačno, a to sam trebao napraviti i više puta i prije, ići ću na neki odmor, a ne forsirati zbog dva novčića više, jer šta će mi novac ako nemam zdravlja. Trebao sam prije to napraviti i jako mi je drago. Glazbom ću se baviti i dalje. Dok sam god na pozornici ja sam drugi čovjek, izvan pozornice ja ne postojim.

