Domaće zvijezde zasukale rukave: U slobodno vrijeme uzgajaju rajčice, krastavce, tikvice...

Mjere su popustile i većina naših poznatih vratila se svojim natrpanim dnevnim rasporedima, no iza sebe su ostavili dobre plodove svog rada čak i u doba karantene. Većina se trudila vrijeme u izolaciji iskoristiti što produktivnije, a to su slijedili i naši poznati. Domaći glazbenik Joško Čagalj Jole posljednje je dane izolacije provodio s obitelji u domu u Zagvozdu, gdje je s ocem Ivanom uživao u uređivanju okućnice i vrta.

"Iskoristio sam ovu situaciju da nakon dugo godina malo pomognem roditeljima i braći i vratim se malo zemlji! Baš smo guštali, malo napraviš pa se navečer okreneš iza sebe, vidiš da je sve čisto i uredno zasađeno. Ima tu rajčica, krastavaca, mahuna, rikule, zelene salate, trešanja, ima svega! Ništa posebno, a jako lijepo", pohvalio nam se glazbenik još početkom svibnja.

Priznao je da inače ne stiže toliko vremena provoditi s roditeljima u Zagvozdu budući da glazbenici vikendom, kada se obično ide obiteljski na selo, uglavnom putuju jer tada imaju najviše gaža. "Najprije smo bili četrdesetak dana kući kad nismo smjeli ići nigdje, no kada su otvorili županije prije dva, tri tjedna, iskoristili smo to da vidimo roditelje, malo im pomognemo. Uživao sam u tome, volim biti s njima", kazao nam je popularni Jole i dodao da pokušava više vremena provoditi s roditeljima dok još može. Kako kaže, najmlađi sin Ivan Luka uživao je u lijepom vremenu u prirodi, no naglasio nam je da su i dalje odgovorni pa još uvijek ne odlaze u parkove kao ni na Marjan ili Žnjan.

"Ali sin je dobar k'o kruh, spava, jede, smije se, plakao je tri minute u pet mjeseci, baš je dobar dečko. Svi četvero su zadovoljni, hvala Bogu", pohvalio se Jole svojom obiteljskom srećom. On nije jedini koji se trudi pomoći roditeljima u poljoprivredi, pa nam se time pohvalila i glumica Ecija Ojdanić koja je nakon ukidanja propusnica otišla posjetiti roditelje na njihovu imanju u Kljacima. "Došli smo im pomoći oko vrta i uređivanja okoliša, to je zbilja prekrasan način za ubijanje vremena", kazala nam je glumica. Dodala je da bi to bila učinila i prije, no zbog straha da ne zarazi roditelje nije htjela riskirati. Pohvalila se kako su posadili rajčice, tikvice, krastavce, a osim kopanja, Ecija se bacila i na uređivanje drugih zelenih površina pa se pohvalila i time kako je porezala i zelenu ogradu oko kuće.

"Napravili smo i pripremu za sadnju cherry rajčica, moja mama je još uvijek u svemu tome jako aktivna pa smo joj odlučili pomoći dok možemo", kazala je i dodala da su se posvetili i čišćenju bazena pred sezonu kupanja. Kako nam je rekla, nisu dugo bili ondje jer se ubrzo morala vratiti u Zagreb zbog online probi u svom kazalištu Moruzgva. Poljoprivrednim radovima krajem travnja pohvalio i glazbenik Tony Cetinski koji vrijeme provodi sa suprugom Dubravkom u selu Radetići u Istri kamo se i odselio prije nekoliko godina, a u ovo vrijeme odlučio je zasaditi i vrt.

"Vrt je ideja koju imam od samog povratka u Istru, možda je to odraz godina, ali u svakom slučaju uživamo u obrađivanju zemlje", priznao nam je pjevač nedavno i dodao da mu je susjed ustupio komad zemljišta na korištenje, što su oni iskoristili za sadnju. "Imamo lubenice, dinje, grašak, mahune, mrkvu, luk. Nedostaju nam još samo krumpir i batati koje ćemo sljedeći tjedan zasaditi", rekao je Tony. Pohvalio se svojim biovrtom u kojem nema nikakvih pesticida, a otkrio je i da gnojivo nabavljaju od susjeda koji imaju svoju staju. Glumac Slavko Sobin na svojim se društvenim mrežama ovog svibnja pohvalio pozamašnim sadnicama. Naime, prije nekoliko mjeseci glumac je vrevu grada zamijenio kućom na selu, što mu je odvijek bio san, a vrijeme u izolaciji dobro mu je došlo da malo uredi u vrt.

"Kad dođeš tu, sve ti stane. Otvori se srce, stane vrijeme, dolaze ti psi tvojih prijatelja na čuvanje jer, eto, možeš, i tako", rekao je Slavko za medije nedavno. U sadnji mu je, priznaje, pomagala prijateljica Vesna jer se on u početku nije baš snalazio u tome. "Ništa slađe nego pomoc?i Zemlji da nas hrani", napisao je Slavko uz fotografiju na društvenim mrežama gdje se vidi kako kopa, a na pitanje pratitelja što je to posadio, otkrio je da se ispod zemlje kriju sadnice graška, mrkve, kapule, cvjetače, kelja, rotkvice, celera, krumpira, cikle, blitve, pa čak i jagoda.

"Ja sam privilegirano gradsko dijete koje nije ni dana nije kopalo ni radilo 'pravi posao' u životu. Čak mi je i Martina Tomčić dala jedan savjet o sadnji rajčica", priznao je i dodao da je tek sad kad se i sam posvetio tome, saznao da se puno njegovih prijatelja i poznanika prikriveno bavi uzgojem povrća. Slavko je priznao da ga je izolacija polagano dovodila do ludila i da je vjerojatno to razlog zašto je krenuo u sadnju, kako bih nešto stvarao, a uz to, želja mu je da može hraniti sam sebe kako uopće ne bi morao ići u trgovinu.

Osim sadnje i kopanja, Slavko je odlučio malo i urediti kuću pa je pokosio i travu i počistio okućnicu. Još jedna od poznatih osoba koja se odlučila pozabaviti vrtlarstvom je i naša najtrofejnija atletičarka, bacačica diska Sandra Perković pa je tako Sandra u karanteni disk zamijenila lopaticama. Sandra se pratiteljima pohvalila svojim vrtlarskim sposobnostima pa se tako slikala pored biljaka koje je presađivala u staklene teglice. Atletičarka je uzela vrijeme da zasadi ljubičice, maćuhice, ali i sukulente. Njezino dvorište tako je zablistalo u bojama cvijeća, a predložila je i drugima da se pozabave uređenjem svojih vrtova. Nakon što su mjere počele popuštati, poznati Hrvati počeli su se vraćati svakodnevnim obvezama, a ne sumnjamo da će i u budućnosti slobodno vrijeme najradije provoditi u prirodi sadeći cvijeće i vlastito voće i povrće.