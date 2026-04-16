Slavna manekenka na prvom spoju je budućem suprugu priznala da je trudna s drugim, ovo je bila njegova reakcija

Unatoč tome što je poznat kao jedan od najromantičnijih kantautora, Seal nije osvojio Heidi Klum svojim ljubavnim pjesmama, barem ne odmah. Njihov prvi susret 2004. u predvorju hotela u New Yorku mnogi bi opisali kao trenutnu kemiju, pa čak i ljubav na prvi pogled. Heidi se kasnije prisjetila tog trenutka riječima: „Upravo je došao iz teretane, a ja sam sjedila tamo i bila sam kao: ‘Vau.’ Vidjela sam gotovo sve. Cijeli paket.“ Seal je s druge strane bio jednako očaran, ističući da ga je odmah privukla toplina i iskrenost u njezinu osmijehu. Već nekoliko tjedana kasnije otišli su na prvi spoj, no okolnosti su bile daleko od tipičnih romantičnih početaka.

Naime, Heidi je tada već znala da je trudna s kćeri Leni, čiji je otac talijanski poduzetnik Flavio Briatore. Upravo je to morala priznati Sealu već na njihovom prvom spoju. Seal je taj trenutak opisao ovako: „Nasmijao sam se i rekao: ‘Već? To je nevjerojatno!’ A ona je rekla: ‘Ne s tobom, glupane.’“ Prisjetio se i svoje reakcije nakon kratke tišine: „To ne mijenja ono što osjećam prema tebi jer činjenica da si ovdje govori mi da puno misliš na mene.“ Heidi je otvoreno govorila o njihovom prvom susretu i toj situaciji, naglašavajući koliko ju je odmah privukao, ali i koliko joj je bilo neobično i teško priznati mu da nosi dijete s drugim muškarcem.

Upravo je ta iskrenost, kako su oboje kasnije isticali, postavila temelje njihove veze. Unatoč izazovnom početku, njihova se ljubav brzo razvijala. Već krajem 2004. Seal ju je zaprosio na spektakularan način u posebno izgrađenom igluu na ledenjaku u Kanadi. Vjenčali su se 2005. na intimnoj ceremoniji u Meksiku, a tijekom godina zajedno su izgradili veliku obitelj. Seal je s vremenom i službeno posvojio Leni, dok su zajedno dobili još troje djece. Poznati po velikim romantičnim gestama, svake su godine obnavljali bračne zavjete, što je postala njihova posebna tradicija. Ipak, unatoč snažnoj povezanosti i obiteljskom životu, 2012. su objavili razlaz, a razvod je službeno okončan 2014., čime je završila jedna od najzanimljivijih ljubavnih priča.