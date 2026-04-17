Strane zvijezde u Hrvatskoj

Veliki koncertni ljetni vodič: Od velikih pop i rock spektakala do intimnih nastupa i festivalskih iskustava

storyeditor/2026-04-16/profimedia-1091247416.jpg
Foto: Profimedia
1/4
Autor
Samir Milla
17.04.2026.
u 07:00

Pula, Šibenik i Zagreb ugostit će neke od najvećih svjetskih zvijezda od kojih su neke već gostovale kod nas

Hrvatska ovog ljeta ulazi u koncertnu sezonu koja nadilazi klasičan niz događaja i pretvara se u kontinuirani glazbeni spektakl koji traje više od tri mjeseca. Od Umaga i Zagreba do Šibenika i Pule, raspored izgleda kao presjek globalne scene – od elektroničke glazbe i hip-hopa do rocka, indieja i intimnih akustičnih večeri.

Sezona počinje krajem svibnja u Umagu, gdje se od 28. do 31. svibnja održava Sea Star Festival. Festival i ove godine donosi snažan lineup. Njemački producent Boris Brejcha predvodi elektronički dio programa sa svojim prepoznatljivim "high-tech minimal" stilom, dok Indira Paganotto i KI/KI predstavljaju novu generaciju techno izvođača. Posebnu težinu daje nastup američkog repera Xzibita, dok regionalna scena putem imena kao što su Grše i TBF dodatno povezuje publiku s lokalnim kontekstom. Sea Star tako funkcionira kao uvod u sezonu, mjesto gdje se spajaju turizam i glazba. Lipanj zatim seli fokus u Zagreb i Pulu. Već 10. lipnja zagrebačka Šalata otvara sezonu nastupom Empire of the Sun, australskog dua poznatog po tome da njihove koncerte pretvaraju u gotovo kazališne spektakle. Njihova kombinacija synth-popa, vizualnih efekata i futurističkih kostima stvara iskustvo koje nadilazi klasičan koncert. Publika ne dolazi samo slušati nego i gledati.

Samo nekoliko dana kasnije, 14. lipnja, publika bira između dva snažna događaja – u pulskoj Areni nastupa Lenny Kravitz, čiji koncerti već desetljećima spajaju rock, funk i soul, dok istog dana na Zagrebačkom velesajmu nastupaju The Offspring, bend koji je definirao punk rock 90-ih i koji i dalje svira s gotovo istom energijom kao na vrhuncu karijere. Dva dana poslije, 16. lipnja, Šalata donosi nastup A Perfect Circle, projekta poznatog po atmosferičnim i emocionalno intenzivnim koncertima, dok 17. lipnja u Areni Zagreb nastupa Sting sa svojom turnejom Sting 3.0, gdje svira u trio formatu i vraća pjesme na njihovu esenciju. Uz njega su samo dugogodišnji gitarist Dominic Miller i bubnjar Chris Maas. Fokus je na čistoj izvedbi i reinterpretaciji klasika poput "Fields of Gold", "Englishman in New York" i pjesama iz ere The Police.

FOTO Jacques Houdek slavi 45. rođendan, evo kako se mijenjao kroz godine
storyeditor/2026-04-16/profimedia-1091247416.jpg
1/31

Već 19. lipnja pulska Arena mijenja zvuk i raspoloženje dolaskom Rickyja Martina, globalne pop-zvijezde čiji koncerti funkcioniraju kao spoj glazbe, plesa i vrhunske produkcije. Njegovi nastupi uključuju koreografirane točke, snažnu interakciju s publikom i niz hitova koji su obilježili pop kulturu. Od 20. do 22. lipnja Šibenik postaje jedno od najposebnijih koncertnih mjesta u Europi. Na Tvrđavi svetog Mihovila nastupa Robert Plant s projektom Saving Grace uz Suzi Dian, gdje reinterpretira folk i blues klasike u intimnom formatu koji naglašava emociju, tišinu i prostor, potpuno drukčiji od njegove karijere u grupi Led Zeppelin.

Istovremeno, Zagreb ulazi u festivalski vrhunac. Od 22. do 24. lipnja na Jarunu se održava INmusic Festival, gdje ove godine nastupaju Jack White, poznat po sirovom garažnom rock zvuku i improvizacijama, zatim Gorillaz, koji kombiniraju glazbu i vizualnu umjetnost, te Kings of Leon, jedan od najpopularnijih rock bendova posljednjih 20 godina. Tu su i IDLES, poznati po politički angažiranom punku, kao i psihodelični veterani The Flaming Lips. Nakon festivala, 26. lipnja Bundek preuzima publiku željnu plesnog spektakla kada nastupaju Black Eyed Peas, bend koji već dva desetljeća definira mainstream pop i hip-hop zvuk.

Kraj lipnja donosi jedan od umjetnički najzanimljivijih koncerata – 28. lipnja u Puli nastupa David Byrne, legendarni frontmen Talking Heads, čiji koncerti brišu granicu između glazbe, kazališta i performansa. Byrne je posljednji put nastupio u Hrvatskoj prije 8 godina s projektom American Utopia, a sada će taj jedinstveni glazbeni spektakl donijeti i u Pulu.

Srpanj donosi još dobrih koncerata. Dok 3. srpnja u pulskoj Areni nastupa Jovanotti, poznat po energičnim koncertima i žanrovskoj raznolikosti, na istom mjestu 4. srpnja John Legend donosi intimni klavirski nastup. Mnogi posebno čekaju koncert 7. srpnja na zagrebačkoj Šalati, jer tamo nastupa projekt BEAT – King Crimson. Postavu BEAT-a čine gitarist i pjevač Adrian Belew i basist Tony Levin, koji su i stvarali albume King Crimsona 80-ih, gitaristički virtuoz Steve Vai i bubnjar benda Tool Danny Carey.

Dana 15. srpnja na Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku pjeva Joss Stone, čiji snažan soul vokal i spoj soula, R&B-a i funka stvaraju emotivnu i toplu koncertnu atmosferu koja posebno dolazi do izražaja u intimnom prostoru tvrđave. Samo nekoliko dana kasnije, 19. i 20. srpnja, na istoj lokaciji nastupaju Skunk Anansie, bend poznat po snažnim live nastupima i karizmatičnoj frontmenici Skin. Njihovi koncerti kombiniraju alternativni rock s političkom energijom i snažnom komunikacijom s publikom, što u ambijentu tvrđave dobiva dodatnu intenzivnost. Kraj srpnja donosi vrhunce. U Šibeniku 22. i 23. srpnja nastavljaju se sofisticirani nastupi Thievery Corporation, koji spajaju dub, jazz i elektroniku, a 28. srpnja pjevat će Chet Faker, poznat po minimalističkom elektroničkom soulu. Šalata će pak 27. srpnja ugostiti Dropkick Murphys, čiji koncerti funkcioniraju kao kolektivno slavlje.

U isto vrijeme, Pula ulazi u svoj najjači niz – 23. srpnja nastupa Moby, jedan od pionira elektroničke glazbe koji je globalnu popularnost stekao albumom Play i spajanjem elektronike s gospelom i ambientom. Dana 28. srpnja dolaze Kraftwerk, pioniri elektroničke glazbe čiji utjecaj seže od techna do hip-hopa, a njihovi koncerti su multimedijalni spektakli. Kraj mjeseca, 31. srpnja, donosi Black Coffee, jednog od najvažnijih DJ-eva današnjice, čiji afro-house zvuk puni najveće svjetske festivale.

Kolovoz donosi kulminaciju u pulskoj Areni – povratak Stinga (1.8.), dvostruki koncert Nicka Cavea i Bad Seedsa (4. i 5.8.), čiji nastupi djeluju gotovo ritualno, zatim nastup Lorde (18.8.), koja predstavlja moderni pop s naglašenim vizualnim identitetom, te Toma Odella (23.8.), čiji koncerti nude intimno, emotivno iskustvo. Kralj ljeta u Puli dobiva žestoke zvukove – 25. kolovoza u Arenu dolaze Judas Priest, pioniri heavy metala čiji koncerti i danas donose sirovu energiju, brze riffove i vokalnu snagu Roba Halforda. Početak rujna donosi još jedan veliki spektakl – 3. rujna u Puli nastupaju Hollywood Vampires, supergrupa koju čine Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry. Njihovi koncerti su hommage rock legendama poput The Who i Led Zeppelina, uz izvedbe vlastitih pjesama i obrada, stvarajući osjećaj rock'n'roll spektakla stare škole.

Ni Zagreb neće zaostajati u kolovozu. Naime, 8. kolovoza Šalata će ugostiti Amyl and the Sniffers, jedan od najuzbudljivijih novih punk bendova, poznat po sirovoj energiji i direktnom nastupu. Sezona se nastavlja i u rujnu jer 3. rujna u Šibeniku nastupa Wilco, bend koji već desetljećima redefinira indie rock kroz eksperiment i emociju. U Krešimirovu gradu 10. rujna održava se još jedan SHIP festival, koji dodatno učvršćuje grad kao važnu točku europske koncertne scene.

Nihad Jusufhodžić, Zele Lipovača i Toni Janković
2
TUŽNA VIJEST

Preminuo osnivač kultnog benda Divlje jagode, shrvani kolege oprostili se od njega

"Danas me zatekla vijest koju je teško prihvatiti... Otišao je moj prijatelj Nihad Jusufhodžić, čovjek s kojim sam dijelio ne samo pozornicu nego i dio života kroz Divlje jagode. Zajedno smo svirali, smijali se i prolazili kroz sve ono što muzika i pravo prijateljstvo mogu donijeti. Te uspomene zauvijek će ostati sa mnom. Hvala ti na svemu što si bio i što si ostavio iza sebe. Počivaj u miru prijatelju", napisao je pjevač Ante Janković.

Video sadržaj
sve iznenadila

Ella Dvornik otkrila svoj novi hobi: 'Svima je morbidno, ali svatko si interpretira kako hoće'

Jedan od njezinih upečatljivijih radova, koji su neki doživjeli kao morbidan, simbolizira njezinu spremnost na žrtvu radi postizanja ciljeva. ''Ima ova slika gdje si odrežem nogu koja je svima bila morbidna, ali ima puno detalja koji prikazuju mene kao da sam spremna odrezati i nogu da dođem do cilja. Svatko si interpretira kako hoće – kao oslobođenje, bivše muževe', rekla je Ella

