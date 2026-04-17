Veliki koncertni ljetni vodič: Od velikih pop i rock spektakala do intimnih nastupa i festivalskih iskustava

Hrvatska ovog ljeta ulazi u koncertnu sezonu koja nadilazi klasičan niz događaja i pretvara se u kontinuirani glazbeni spektakl koji traje više od tri mjeseca. Od Umaga i Zagreba do Šibenika i Pule, raspored izgleda kao presjek globalne scene – od elektroničke glazbe i hip-hopa do rocka, indieja i intimnih akustičnih večeri.

Sezona počinje krajem svibnja u Umagu, gdje se od 28. do 31. svibnja održava Sea Star Festival. Festival i ove godine donosi snažan lineup. Njemački producent Boris Brejcha predvodi elektronički dio programa sa svojim prepoznatljivim "high-tech minimal" stilom, dok Indira Paganotto i KI/KI predstavljaju novu generaciju techno izvođača. Posebnu težinu daje nastup američkog repera Xzibita, dok regionalna scena putem imena kao što su Grše i TBF dodatno povezuje publiku s lokalnim kontekstom. Sea Star tako funkcionira kao uvod u sezonu, mjesto gdje se spajaju turizam i glazba. Lipanj zatim seli fokus u Zagreb i Pulu. Već 10. lipnja zagrebačka Šalata otvara sezonu nastupom Empire of the Sun, australskog dua poznatog po tome da njihove koncerte pretvaraju u gotovo kazališne spektakle. Njihova kombinacija synth-popa, vizualnih efekata i futurističkih kostima stvara iskustvo koje nadilazi klasičan koncert. Publika ne dolazi samo slušati nego i gledati.

Samo nekoliko dana kasnije, 14. lipnja, publika bira između dva snažna događaja – u pulskoj Areni nastupa Lenny Kravitz, čiji koncerti već desetljećima spajaju rock, funk i soul, dok istog dana na Zagrebačkom velesajmu nastupaju The Offspring, bend koji je definirao punk rock 90-ih i koji i dalje svira s gotovo istom energijom kao na vrhuncu karijere. Dva dana poslije, 16. lipnja, Šalata donosi nastup A Perfect Circle, projekta poznatog po atmosferičnim i emocionalno intenzivnim koncertima, dok 17. lipnja u Areni Zagreb nastupa Sting sa svojom turnejom Sting 3.0, gdje svira u trio formatu i vraća pjesme na njihovu esenciju. Uz njega su samo dugogodišnji gitarist Dominic Miller i bubnjar Chris Maas. Fokus je na čistoj izvedbi i reinterpretaciji klasika poput "Fields of Gold", "Englishman in New York" i pjesama iz ere The Police.

FOTO Jacques Houdek slavi 45. rođendan, evo kako se mijenjao kroz godine

Već 19. lipnja pulska Arena mijenja zvuk i raspoloženje dolaskom Rickyja Martina, globalne pop-zvijezde čiji koncerti funkcioniraju kao spoj glazbe, plesa i vrhunske produkcije. Njegovi nastupi uključuju koreografirane točke, snažnu interakciju s publikom i niz hitova koji su obilježili pop kulturu. Od 20. do 22. lipnja Šibenik postaje jedno od najposebnijih koncertnih mjesta u Europi. Na Tvrđavi svetog Mihovila nastupa Robert Plant s projektom Saving Grace uz Suzi Dian, gdje reinterpretira folk i blues klasike u intimnom formatu koji naglašava emociju, tišinu i prostor, potpuno drukčiji od njegove karijere u grupi Led Zeppelin.

Istovremeno, Zagreb ulazi u festivalski vrhunac. Od 22. do 24. lipnja na Jarunu se održava INmusic Festival, gdje ove godine nastupaju Jack White, poznat po sirovom garažnom rock zvuku i improvizacijama, zatim Gorillaz, koji kombiniraju glazbu i vizualnu umjetnost, te Kings of Leon, jedan od najpopularnijih rock bendova posljednjih 20 godina. Tu su i IDLES, poznati po politički angažiranom punku, kao i psihodelični veterani The Flaming Lips. Nakon festivala, 26. lipnja Bundek preuzima publiku željnu plesnog spektakla kada nastupaju Black Eyed Peas, bend koji već dva desetljeća definira mainstream pop i hip-hop zvuk.

Kraj lipnja donosi jedan od umjetnički najzanimljivijih koncerata – 28. lipnja u Puli nastupa David Byrne, legendarni frontmen Talking Heads, čiji koncerti brišu granicu između glazbe, kazališta i performansa. Byrne je posljednji put nastupio u Hrvatskoj prije 8 godina s projektom American Utopia, a sada će taj jedinstveni glazbeni spektakl donijeti i u Pulu.

Srpanj donosi još dobrih koncerata. Dok 3. srpnja u pulskoj Areni nastupa Jovanotti, poznat po energičnim koncertima i žanrovskoj raznolikosti, na istom mjestu 4. srpnja John Legend donosi intimni klavirski nastup. Mnogi posebno čekaju koncert 7. srpnja na zagrebačkoj Šalati, jer tamo nastupa projekt BEAT – King Crimson. Postavu BEAT-a čine gitarist i pjevač Adrian Belew i basist Tony Levin, koji su i stvarali albume King Crimsona 80-ih, gitaristički virtuoz Steve Vai i bubnjar benda Tool Danny Carey.

Dana 15. srpnja na Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku pjeva Joss Stone, čiji snažan soul vokal i spoj soula, R&B-a i funka stvaraju emotivnu i toplu koncertnu atmosferu koja posebno dolazi do izražaja u intimnom prostoru tvrđave. Samo nekoliko dana kasnije, 19. i 20. srpnja, na istoj lokaciji nastupaju Skunk Anansie, bend poznat po snažnim live nastupima i karizmatičnoj frontmenici Skin. Njihovi koncerti kombiniraju alternativni rock s političkom energijom i snažnom komunikacijom s publikom, što u ambijentu tvrđave dobiva dodatnu intenzivnost. Kraj srpnja donosi vrhunce. U Šibeniku 22. i 23. srpnja nastavljaju se sofisticirani nastupi Thievery Corporation, koji spajaju dub, jazz i elektroniku, a 28. srpnja pjevat će Chet Faker, poznat po minimalističkom elektroničkom soulu. Šalata će pak 27. srpnja ugostiti Dropkick Murphys, čiji koncerti funkcioniraju kao kolektivno slavlje.

U isto vrijeme, Pula ulazi u svoj najjači niz – 23. srpnja nastupa Moby, jedan od pionira elektroničke glazbe koji je globalnu popularnost stekao albumom Play i spajanjem elektronike s gospelom i ambientom. Dana 28. srpnja dolaze Kraftwerk, pioniri elektroničke glazbe čiji utjecaj seže od techna do hip-hopa, a njihovi koncerti su multimedijalni spektakli. Kraj mjeseca, 31. srpnja, donosi Black Coffee, jednog od najvažnijih DJ-eva današnjice, čiji afro-house zvuk puni najveće svjetske festivale.

Kolovoz donosi kulminaciju u pulskoj Areni – povratak Stinga (1.8.), dvostruki koncert Nicka Cavea i Bad Seedsa (4. i 5.8.), čiji nastupi djeluju gotovo ritualno, zatim nastup Lorde (18.8.), koja predstavlja moderni pop s naglašenim vizualnim identitetom, te Toma Odella (23.8.), čiji koncerti nude intimno, emotivno iskustvo. Kralj ljeta u Puli dobiva žestoke zvukove – 25. kolovoza u Arenu dolaze Judas Priest, pioniri heavy metala čiji koncerti i danas donose sirovu energiju, brze riffove i vokalnu snagu Roba Halforda. Početak rujna donosi još jedan veliki spektakl – 3. rujna u Puli nastupaju Hollywood Vampires, supergrupa koju čine Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry. Njihovi koncerti su hommage rock legendama poput The Who i Led Zeppelina, uz izvedbe vlastitih pjesama i obrada, stvarajući osjećaj rock'n'roll spektakla stare škole.

Ni Zagreb neće zaostajati u kolovozu. Naime, 8. kolovoza Šalata će ugostiti Amyl and the Sniffers, jedan od najuzbudljivijih novih punk bendova, poznat po sirovoj energiji i direktnom nastupu. Sezona se nastavlja i u rujnu jer 3. rujna u Šibeniku nastupa Wilco, bend koji već desetljećima redefinira indie rock kroz eksperiment i emociju. U Krešimirovu gradu 10. rujna održava se još jedan SHIP festival, koji dodatno učvršćuje grad kao važnu točku europske koncertne scene.